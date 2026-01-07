يبحث المواطنون عن أسعار السولار لأنه يؤثر في أسعار النقل والسلع، نظرًا لاعتماد الكثير من وسائل النقل والمصانع على هذه المادة الحيوية في عملياتها اليومية.

وتهتم الجهات المعنية بإعلان أسعار البنزين والسولار والغاز بشكل واضح، بما يضمن استقرار السوق ومنع أي تداول لمعلومات غير دقيقة.

كما يعتمد المواطنون على هذه البيانات الرسمية في التخطيط لمصاريفهم اليومية، سواء فيما يتعلق بالتنقل أو تشغيل المشروعات الصغيرة أو الأنشطة التجارية المختلفة.

واستقرت أسعار البنزين والسولار اليوم الأربعاء 7 يناير 2026 في مصر، وذلك بالتزامن مع التزام الحكومة بالأسعار التي أقرتها لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية في اجتماعها الأخير خلال شهر أكتوبر الماضي.

سعر البنزين اليوم



بلغ سعر لتر بنزين 80 اليوم نحو 17.75 جنيهًا

بينما سجل لتر بنزين 92 نحو 19.25 جنيهًا.

وسجل بنزين 95 نحو21 جنيهًا للتر.

سعر السولار اليوم الأربعاء



سجل سعر السولار اليوم الأربعاء نحو 17.50 جنيهًا للتر الواحد، وهو نفس السعر الذي تم تحديده خلال زيادة شهر أكتوبر الماضي.

أسعار الغاز الطبيعي اليوم



تطبق الحكومة نظام الشرائح في أسعار الغاز الطبيعي للمنازل كالآتى..

الشريحة الأولى من 0 إلى 30 متر مكعب سجلت نحو 4 جنيهات.

الشريحة الثانية من 31 إلى 60 متر مكعب بلغ سعرها نحو 5 جنيهات.

بينما تجاوز سعر الشريحة الثالثة، أي أكثر من 60 متر مكعب، نحو 7 جنيهات.

وبالنسبة لغاز السيارات، فقد سجل سعر المتر المكعب نحو 10 جنيهات.

أسعار أنبوبة البوتاجاز اليوم



بلغ سعر الأسطوانة المنزلية اليوم الأربعاء نحو 225 جنيهًا، بينما سجلت الأسطوانة التجارية 450 جنيهًا، وفقا لآخر زيادة فى أسعار المواد البترولية التى تم اقرارها فى أكتوبر الماضى.

أما غاز الصب المستخدم في الصناعات، فبلغ سعر الطن نحو 16 ألف جنيه، بينما سجل غاز قمائن الطوب نحو 210 جنيهات لكل مليون وحدة حرارية.