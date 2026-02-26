قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل من مات في رمضان يدخل الجنة بغير حساب؟ الإفتاء ترد
بسبب 900 ألف دولار .. صدمة في الأهلي مع الفيفا
أقاربه صوروا المشهد.. عنصر جنائي يدعي وفاته ليهرب من الشرطة بدار السلام
تبدأ الشهر المقبل.. مباريات قوية تنتظر منتخب مصر قبل كأس العالم 2026
بنفيكا ينفي اتهامات العنصرية في بلاغ بريستياني أمام ريال مدريد
ضبط زوج طعن زوجته أمام مقر عملها لخلافات على خطبة ابنتهما بالشرقية
بشتغل مع أكاديميين بس.. أحمد ماهر: أرفض المشاركة في فيلم من بطولة علي ربيع
الرياح سرعتها 70كم.. الأرصاد تحذر من أمواج البحر الأحمر لمدة 72 ساعة قادمة
الأكل عورة.. أحمد ماهر يرد على اتهامه بالبخل ويروي حلمًا غريبًا
الرئيس السيسي يجري اتصالًا هاتفيًا بشيخ الأزهر للاطمئنان على صحته.. وشيخ الأزهر يعرب عن بالغ شكره وتقديره لهذه اللفتة الكريمة
مسلسل صحاب الأرض الحلقة 9.. قوات الاحتلال يأمرون باعتقال أبناء إياد نصار
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

إمام مسجد السيدة زينب: لا ينبغي إضاعة لحظة في رمضان في غير طاعة الله

ارشيفية
ارشيفية
عبد الخالق صلاح

قال الدكتور أحمد عبد الهادي إمام وخطيب مسجد السيدة زينب، إنّ شهر رمضان شهر عظيم لا يستطيع اللسان مهما كان فصيحاً ولا البيان مهما كان بليغاً أن يعبّر عن عظمته، لما يحمله من بركات ونفحات وإمدادات ربانية.

وأضاف، خلال حلقة اليوم من برنامج "هدى للناس"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ الله سبحانه وتعالى جعل مواسم للخيرات والطاعات، وأن شهر رمضان من أعظم هذه المواسم، فهو شهر أنزل فيه القرآن هدىً للناس وبينات من الهدى والفرقان، وهو شهر الرحمة والمغفرة والعتق من النار، داعياً إلى اغتنامه وعدم تضييع لحظة فيه في غير طاعة الله.

وبيّن أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر في آخر يوم من شعبان ليبشّر الأمة بقدوم شهر عظيم مبارك، فيه ليلة خير من ألف شهر، فرض الله صيام نهاره وجعل قيام ليله تطوعاً، وأن من تقرب فيه بخصلة من الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه، ومن أدى فيه فريضة كان كمن أدى سبعين فريضة فيما سواه، وهو شهر الصبر وثوابه الجنة.

وأوضح أن الصبر فيه نوعان: صبر على الطاعة بتحمل مشقة الصيام، وصبر عن المعصية وعن الحلال في غير أوقات الصيام، محذراً من أن يكون الصيام مجرد امتناع عن الطعام والشراب دون تحقيق مقاصده الإيمانية.

وأشار إلى أن من أول ليلة من ليالي رمضان تُفتح أبواب الجنة وتُغلق أبواب النار وتُصفد الشياطين، وينادي منادٍ: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار وذلك في كل ليلة. وشدد على ضرورة استقبال الشهر بالتوبة الصادقة بشروطها من الكف عن المعصية، وعدم العودة إليها، والندم على ما مضى، مع إخلاص النية لله في الصيام والقيام، واستثمار أوقاته في ذكر الله وقراءة القرآن وتدبره.

وأكد، أن الصيام على ثلاث مراتب: صيام العوام بكف البطن والفرج، وصيام الخواص بكف الجوارح عن المعاصي، وصيام خواص الخواص بكف القلب عن الهمم الدنية والأفكار الدنيوية.
 

مسجد السيدة زينب رمضان شهر رمضان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المجنى عليها فاطمة خليل ضحية بورسعيد وخطيبها

فك اللغز.. زوجة شقيق خطيبها المتهمة بإنهاء حياة فاطمة.. وشهد ومحمود خارج دائرة الاتهام

فاطمة خليل ضحية بورسعيد

فارقت الدنيا بمنزل أسرة خطيبها .. ما السر الذي كشفته فاطمة فكان سببا فى إنهاء حياتها؟

800 جنيه كاملة| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

800 جنيه كاملة| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

أسعار الفراخ اليوم

بكام الفراخ البيضاء؟.. أسعار الدواجن اليوم الخميس 8 رمضان

المتهمة "دعاء" وكلمة السر "شهد".. من هم قتلة عروس بورسعيد في منزل خطيبها؟

حاولت كشف أمر خطير فخلصوا عليها في منزل خطيبها.. من قتل فاطمة عروس بورسعيد؟

التموين

مد ساعات العمل بمنظومة صرف التموين 3 ساعات إضافية يومياً

صرف معاشات مارس 2026

رسميًا.. موعد صرف معاشات مارس 2026 وأماكن الحصول عليها

صورة أرشيفية

تحرك جديد في البرلمان لتعديل عقوبة فصل الموظفين بسبب تعاطي المخدرات

ترشيحاتنا

قضية الأسرى الفلسطينيون تتصدر المشهد: اعتصام فلسطيني يطالب بتحرك دولي عاجل

قضية الأسرى الفلسطينيين تتصدر المشهد: اعتصام فلسطيني يطالب بتحرك دولي عاجل

ويتكوف

ويتكوف وعراقجي أجريا محادثات مباشرة في جنيف

إيران وأمريكا

مسؤولان أمريكيان يحذران: طهران تشكل تهديداً كبيراً لواشنطن

بالصور

الضوء هو كلمة السر للنوم العميق.. دراسة تكشف قواعد ضبط الساعة البيولوجية

الضوء والساعة البيولوجية.. علاقة حاسمة
الضوء والساعة البيولوجية.. علاقة حاسمة
الضوء والساعة البيولوجية.. علاقة حاسمة

بروتين سري من الخلايا السرطانية يحمي من الزهايمر.. اكتشاف يفتح باب الأمل لعلاج جديد

أكتشاف بروتين من الخلايا السرطانية يحمي من الزهايمر
أكتشاف بروتين من الخلايا السرطانية يحمي من الزهايمر
أكتشاف بروتين من الخلايا السرطانية يحمي من الزهايمر

نائب محافظ الشرقية يقود حملة مكبرة لرفع وإزالة الإشغالات من شوارع فاقوس

نائب محافظ الشرقية
نائب محافظ الشرقية
نائب محافظ الشرقية

طريقة عمل كيكة قدرة قادر .. طعم غني وكريمي

طريقة عمل كيكة قدرة قادر
طريقة عمل كيكة قدرة قادر
طريقة عمل كيكة قدرة قادر

فيديو

وفاة البلوجر فرح جمال

علاج مش مناسب.. وفاة البلوجر فرح جمال بعد رحلة صعبة مع مرض الأورام

احمد ماهر

الأكل عورة.. أحمد ماهر يرد على اتهامه بالبخل ويروي حلمًا غريبًا

ياسمين الخطيب

3 خراريج في الوجه.. ماذا حدث لياسمين الخطيب في ثالث يوم رمضان؟

جمال شعبان

الإنسان يملك ثلاثة أمخاخ.. مفاجأة يعلنها جمال شعبان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

المزيد