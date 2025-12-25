قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
صناع الخير توزع 20 ألف بطانية على قرى 5 محافظات لمواجهة البرد
المصري البورسعيدي يتصدر مجموعة كأس عاصمة مصر بعد الفوز على الحرس
طيار يثير الجدل بتصريحاته عن مشاهدة الكائنات الفضائية.. ما القصة؟
أسعار البنزين والسولار اليوم الخميس 25 ديسمبر 2025
البنك المركزي يشرح أسباب تخفيض سعر الفائدة 1%
الجيش السوداني يفتح طريق الشرق لمدينة الأبيض عاصمة شمال كردفان
محمد صلاح يحتفل بالكريسماس بصورة لبناته في أجواء عائلية
ترامب يشارك في مكالمات تتبع سانتا مع NORAD ويمزج أجواء العيد برسائل سياسية
تشكيل شباب بيراميدز في مواجهة الإسماعيلي بكأس العاصمة
أشرف فايق يكشف حقيقة استغاثة محيى إسماعيل من داخل العناية المركزة |خاص
بعد خفض سعر الفائدة.. الذهب يختتم 2025 بمكاسب تاريخية 70٪
وداعا لـ اسمك القديم.. جوجل تحضر مفاجأة لملايين حسابات Gmail
أخبار البلد

أسعار البنزين والسولار اليوم الخميس 25 ديسمبر 2025
عبد الفتاح تركي

أسعار البنزين والسولار اليوم .. يتزايد اهتمام أصحاب السيارات الملاكي وسيارات الأجرة، إلى جانب العاملين في الأنشطة المرتبطة بالنقل والخدمات، بمتابعة أسعار البنزين والسولار اليوم الخميس 25 ديسمبر 2025، في ظل استمرار حالة الاستقرار التي تشهدها أسعار المواد البترولية في السوق المحلية، وذلك التزاما بحدود الأسعار التي أقرتها لجنة التسعير التلقائي في آخر اجتماعاتها خلال شهر أكتوبر الماضي.

ويأتي هذا الاهتمام بالتزامن مع حرص المواطنين على معرفة التكلفة الفعلية للوقود المستخدم يوميا، سواء في التنقل الشخصي أو في الأنشطة التجارية، خاصة مع استقرار الأسعار من دون تسجيل أي زيادات جديدة خلال الفترة الحالية.

أسعار البنزين والسولار

أسعار البنزين والسولار اليوم في محطات الوقود

واصلت أسعار البنزين والسولار اليوم الحفاظ على مستوياتها المعلنة، دون أي تعديل، حيث سجل سعر لتر بنزين 80 نحو 17.75 جنيه، وهو السعر المعمول به حاليا في جميع محطات الوقود على مستوى الجمهورية.

كما سجل سعر لتر بنزين 92 نحو 19.25 جنيها، ليستمر عند نفس المستوى الذي تم إقراره سابقا، من دون أي تغيرات تذكر، بينما بلغ سعر لتر بنزين 95 نحو 21 جنيها، محافظا على استقراره.

أما سعر السولار، فقد سجل نحو 17.50 جنيه للتر الواحد، وهو ما يعكس استمرار السياسة الحكومية الهادفة إلى تحقيق التوازن بين تكلفة الإنتاج وحماية المستهلك من أعباء إضافية.

زيادة سعر البنزين والسولار

أسعار الوقود اليوم وتشمل الغاز المستخدم للسيارات

إلى جانب أسعار البنزين والسولار، استقرت أيضا أسعار الوقود الأخرى المستخدمة في تموين السيارات، حيث سجل سعر المتر المكعب من غاز تموين السيارات نحو 10 جنيهات، دون أي تغيير.

ويعد هذا السعر من العوامل المهمة التي تشجع أصحاب السيارات على استخدام الغاز الطبيعي كبديل اقتصادي للبنزين، خاصة في ظل الفارق السعري الواضح، وما يوفره من تكلفة أقل على المدى الطويل.

أسعار الغاز الطبيعي للمنازل وفق الشرائح

وفيما يخص أسعار الغاز الطبيعي المستخدم في المنازل، فقد استمرت الأسعار وفقا للشرائح المعتمدة دون تعديل، حيث سجل سعر الغاز الطبيعي للشريحة الأولى من 0 إلى 30 متر مكعب نحو 4 جنيهات.

كما بلغ سعر الغاز الطبيعي للشريحة الثانية من 31 إلى 60 مترا مكعبا نحو 5 جنيهات، في حين سجل سعر الغاز الطبيعي للشريحة الثالثة، التي تزيد على 60 مترا مكعبا، نحو 7 جنيهات.

زيادة أسعار البنزين والسولار

ويأتي هذا الاستقرار في أسعار الغاز الطبيعي ليعكس التزام الحكومة بالحفاظ على استقرار تكلفة المعيشة، خاصة فيما يتعلق بالخدمات الأساسية التي تمس شريحة واسعة من المواطنين.

سعر أنبوبة البوتاجاز اليوم في السوق المحلية

حافظت أسعار أنابيب البوتاجاز اليوم على استقرارها أيضا، حيث سجل سعر الأسطوانة التجارية نحو 450 جنيها، دون تسجيل أي زيادة جديدة.

وفيما يخص الأسطوانة المنزلية، فقد سجل سعرها نحو 225 جنيها، وهو السعر المعتمد حاليا، بينما بلغ سعر غاز الصب المستخدم في الصناعات نحو 16.000 جنيه للطن.

كما سجل سعر غاز قمائن الطوب نحو 210 جنيهات لكل مليون وحدة حرارية، ليستمر عند نفس المستوى المعلن سابقا، من دون أي تغييرات.

السولار

سياسة الحكومة تجاه أسعار الوقود خلال الفترة الحالية

تسعى الحكومة، من خلال تثبيت أسعار الوقود، إلى الحفاظ على استقرار السوق المحلي، وتقليل الضغوط التضخمية التي قد تنعكس على أسعار السلع والخدمات، مع ضمان توافر المنتجات البترولية بشكل منتظم في جميع المحافظات.

وتلتزم الحكومة بتثبيت أسعار الوقود لفترة تمتد لعدة أشهر، في إطار رؤية متكاملة تهدف إلى تحقيق التوازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي وحماية المواطنين من أي زيادات مفاجئة قد تؤثر على مستوى المعيشة.

تصريحات رسمية بشأن عدم وجود زيادات مرتقبة

وفي هذا السياق، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة تستهدف خفض معدلات التضخم خلال المرحلة المقبلة، مشددا على عدم وجود أي زيادات مرتقبة في أسعار الوقود خلال الفترة القادمة.

وتأتي هذه التصريحات لتطمئن المواطنين والأسواق، وتؤكد التزام الحكومة بمواصلة سياساتها الرامية إلى دعم الاستقرار الاقتصادي، وضبط الأسواق، خاصة في القطاعات الحيوية المرتبطة بالطاقة والنقل.

ارتفاع أسعار البنزين والسولار

انعكاسات استقرار أسعار الوقود على السوق

يسهم استقرار أسعار البنزين والسولار في الحد من تقلبات أسعار النقل، وهو ما ينعكس بدوره على أسعار السلع الأساسية والخدمات، كما يساعد على توفير بيئة أكثر استقرارا لأصحاب الأنشطة الاقتصادية المختلفة.

ويؤكد مراقبون أن استمرار تثبيت أسعار الوقود خلال هذه الفترة يدعم خطط الدولة في السيطرة على معدلات التضخم، ويمنح المواطنين قدرا من الثقة في استقرار الأوضاع الاقتصادية على المدى القريب.

