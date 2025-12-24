لا زيادة في البنزين لمدة عام.. رسالة طمأنة من الحكومة للمواطنين

أكد المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنه تم الانتهاء من المراجعة الخامسة والسادسة مع صندوق النقد الدولي ، ونهاية البرنامج مع الصندوق بعد عام .

وقال محمد الحمصاني في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج " يحدث في مصر " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، :" المرحلة الجديدة مرتبطة بإجراءات تم التشاور فيها مع الصندوق لتحسين مناخ الاستثمار".

وتابع محمد الحمصاني :" لا أعباء جديدة او إضافية على المواطن في الاتفاق مع صندوق النقد الدولي ".

واكمل محمد الحمصاني :" الدولة سوف تعمل على تحسين الخدمات المقدمة للمواطن المصري "، مضيفا:" الإجراءات الإصلاحية المقبلة لن تمس الخدمات الأساسية المقدمة للمواطن ".

ولفت محمد الحمصاني :" بعد الزيادة الأخيرة في البنزين رئيس الوزراء اكد انه لن تكون هناك زيادة في أسعار المواد البترولية لمدة عام والخدمات الأساسية المقدمة للمواطن لن تتأثر ".