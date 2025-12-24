الحكومة: لا قلق من مستويات الدين وننفذ مشروعات كبرى لبناء مصر الحديثة |فيديو

أكد المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنه لا قلق من مستويات الدين وأن الدولة تعمل على خفض مستويات الدين وأن الدولة عكفت على تنفيذ مشروعات تنموية كبرى في كافة القطاعات لبناء مصر الحديثة”.



وقال محمد الحمصاني في مداخلة هاتفية على قناة “المحور”: "مصر عملت على توفير بنية تحتية لجذب الاستثمارات الأجنبية.

وأضاف محمد الحمصاني: "الدولة عكفت على تخفيض الدين“، مضيفا: ”الدولة عكفت على تنفيذ مشروعات تنموية ضخمة لخدمة المواطن".

وأكمل محمد الحمصاني: " رئيس الوزراء أشار إلى جهود الحكومة لزيادة معدلات النمو الاقتصادي والتشغيل وهذا الامر ينعكس على المواطن ".