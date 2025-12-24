مدبولي يسترجع كلمات الرئيس السيسي: "بنينا البلد بالجهد والعمل".. ومنعنا كارثة بقطاع الطاقة

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء إن "الرئيس السيسي لما تولى الحكم قال لازم نبني البلد ومنامش ومناكلش عشان نبني البلد دي".

وخلال مؤتمر الحكومة الأسبوعي، في العاصمة الإدارية اليوم، تابع: "لو مكناش شرعنا في بناء منظومة جديدة للطاقة كانت انقطاعات الكهرباء لن تقل عن 12 ساعة في اليوم".

وأكمل مدبولي: "لمسنا خلال جولاتنا بالقرى في مختلف المحافظات تطورا ملموسا في حياة المواطنين بتلك القرى، وخاصة في مجال مشروعات مياه الشرب والصرف الصحيّ، والصحة والتعليم، وغيرها من المجالات الأخرى، وهناك مؤشرات إيجابية للغاية عما تحقق في هذه المبادرة حتى الآن، ونحن مستمرون في المضي قدما نحو تنفيذ مشروعات المرحلة الثانية من المبادرة، ونستطيع القول إن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وفرت حياة كريمة بالفعل لملايين المواطنين، من خلال إحداث نقلة نوعية حقيقية في مختلف الخدمات يمكن أن يلمسها الجميع على أرض الواقع".