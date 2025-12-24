الحكومة: نعمل على تحسين الخدمات المقدمة للمواطن وزيادة معدلات النمو والتشغيل

أكد المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن مصر عملت على توفير بنية تحتية لجذب الاستثمارات الأجنبية.

وقال محمد الحمصاني في مداخلة هاتفية على قناة " المحور"، :" الدولة عكفت على تخفيض الدين "، مضيفا:" الدولة عكفت على تنفيذ مشروعات تنموية ضخمة لخدمة المواطن".

وأكمل محمد الحمصاني :" رئيس الوراء أشار إلى جهود الحكومة لزيادة معدلات النمو الاقتصادي والتشغيل وهذا الامر ينعكس على المواطن ".

ولفت محمد الحمصاني: "الحكومة ستعمل على خفض معدلات البطالة وتوفير المزيد من فرص العمل وتحسين الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين ".