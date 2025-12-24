شفيق التلولي: التمدد الاستيطاني يؤكد أن الحكومة الإسرائيلية حكومة حرب بامتياز

قال الدكتور شفيق التلولي عضو المجلس الوطني الفلسطيني، إن التمدد الاستيطاني داخل الضفة الغربية والقدس يؤكد أن الحكومة الإسرائيلية الحالية هي حكومة حرب بامتياز، تسعى منذ وصولها إلى السلطة، وقبل ذلك بقليل، إلى توسيع ما وصفه بالدولة الصهيونية ذات القومية الواحدة على حساب كامل الأرض الفلسطينية.

مشروع الاستيطان

وأضاف في تصريحات مع الإعلامي همام مجاهد، مقدم برنامج "ملف اليوم"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ هذه الحكومة تضع غزة في مرمى بنادقها، فيما توجه أنظارها في الوقت ذاته نحو الضفة الغربية، بهدف فرض ما تسميه «يهودا والسامرة»، في سياق مشروع استيطاني واسع يقوم على سرقة الأراضي وابتلاعها واستعمار الأرض الفلسطينية تحت ذرائع مختلفة.

وأشار إلى أن هذا التمدد يخدم بالأساس أطماع الزمرة اليمينية المتطرفة والمتشددة في إسرائيل، والتي جلبها بنيامين نتنياهو إلى حكومته لتحقيق أهدافه الشخصية والسياسية.