جيش الاحتلال: انفجار رفح نتيجة عبوة ناسفة زرعتها حماس.. وقيادي: مخلفات الحرب

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، إن الانفجار الذي وقع في رفح جنوب قطاع غزة، وأسفر عن إصابة ضابط إسرائيلي بجروح طفيفة، ناجم عن عبوة ناسفة زرعتها حركة "حماس".





الانفجار نتيجة عبوة ناسفة





وجاء في بيان للجيش الإسرائيلي: "بعد أن زعمت حماس أن الانفجار في رفح نجم عن خلل في ذخائر الجيش الإسرائيلي، أوضح الجيش أن الانفجار كان نتيجة عبوة ناسفة تابعة للمنظمة الإرهابية".





وأضاف البيان أن "العبوة انفجرت أثناء مرور مركبة مدرعة تابعة للواء 'جولاني'، ما أسفر عن إصابة ضابط بجروح طفيفة".







مخلفات الحرب





وكان القيادي في حركة "حماس" محمود مرداوي قد قال في منشور عبر منصة "إكس" إن الانفجار الذي وقع في رفح ناتج عن "قنابل تركها العدو ولم تنفجر سابقا من مخلفات الحرب"، مشيرا إلى أن الحركة "أبلغت الوسطاء بذلك".





وأضاف في منشور لاحق: "انفجار رفح حصل في المنطقة التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي بالكامل ولا يستطيع أي فلسطيني التواجد أو العمل فيها"، مرجحا أنها من "مخلفات الحرب".





وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الجيش الإسرائيلي، انفجار "عبوة ناسفة" في مركبة كانت تنفذ عملية عسكرية في رفح، مما أدى إلى إصابة ضابط بجروح طفيفة.