أخبار العالم

أمريكا تنقل قوات وطائرات عمليات خاصة إلى منطقة الكاريبي

هاجر رزق

نقلت الولايات المتحدة الأمريكية قوات وطائرات عمليات خاصة إضافية إلى منطقة الكاريبي، مما ينذر بضربات وشيكة ضد نظام الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، بحسب وكالة رويترز.

 

عملية برية في فنزويلا
 

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق، أن بلاده ستبدأ قريبا عملية برية في فنزويلا، وأن واشنطن تريد توجيه ضربات أوسع ضد عصابات المخدرات بأمريكا اللاتينية لا تقتصر على فنزويلا فقط. 

وخلال تصريحات للصحفيين في فلوريدا، زعم ترامب أن "نسبة المخدرات القادمة من البحر انخفضت بنسبة تزيد على 96%"، وقال "سنفعل الشيء ذاته على اليابسة، وسيكون الأمر أسهل وأسرع".
 

ومن جانبه، وجه الرئيس نيكولاس مادورو رسالة رسمية إلى رؤساء دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، وكذلك إلى جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، أكد فيها أن "فنزويلا ملتزمة بالسلام، لكنها مستعدة لدفاع لا هوادة فيه عن سيادتها وأراضيها ومواردها".

