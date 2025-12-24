السلطات التركية تعلن تحليل الصندوق الأسود لطائرة الحداد في دولة محايدة

أعلنت السلطات التركية، اليوم الأربعاء، تحليل الصندوق الأسود الخاص بالطائرة التي تحطمت مساء أمس الثلاثاء قرب أنقرة وقتل جميع ركابها، بمن فيهم رئيس الأركان العامة للجيش الليبي وعدد من مرافقيه، في دولة محايدة.



تحليل مسجل الصوت



وصرح أورال أوغلو وزير النقل التركي، بأنه سيتم تحليل مسجل الصوت ومسجل بيانات الرحلة لتحديد سبب تحطم الطائرة في دولة محايدة بعد الفحص الأولي، و ذلك عبر منصة "أكس".



وكان وزير الداخلية التركي، علي يرلي كايا، أعلن في وقت سابق اليوم، العثور على الصندوق الأسود للطائرة التي تحطمت. وقال "تمّ العثور على المسجل الصوتي والصندوق الأسود للطائرة"، وذلك أثناء تفقده مكان تحطمها على مسافة نحو 50 كيلومترا من العاصمة. وأضاف "بدأت الجهات المختصة فحصهما".

و يذكر أن الحادث أسفر عن مقتل ثمانية أشخاص، هم رئيس الأركان الليبي الفريق أول ركن محمد الحداد وأربعة من مرافقيه، إضافة إلى ثلاثة من أفراد الطاقم.

وتحطمت الطائرة، وهي من طراز "فالكون-50"، بعد أقل من أربعين دقيقة على إقلاعها.