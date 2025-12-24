قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مدبولي يحسم الجدل: كيف سيؤثر اتفاق صندوق النقد على معيشة المصريين؟
بمقدم 100 ألف جنيه| موعد حجز شقق الإسكان الجديدة 2025 وتقسيط حتى 20 عاما
مدبولي: مصر على أعتاب مرحلة اقتصادية جديدة.. دعم بنية الكهرباء أنقذنا من انقطاع الخدمة.. بنينا دولة حديثة رغم التحديات
مدبولي: مصر في 2014 كانت "شبه محطمة".. والآن نحن على أرض صلبة
الدعم السريع تعلن سيطرتها على منطقة أبوقمرة شمال دارفور
وزير المالية: المفاوضات مع صندوق النقد إيجابية.. وأولوية قصوى لخفض الدين وأعباء أجهزة الموازنة
محمد سامي يزور لوكيشن الست موناليزا ويفاجئ مي عمر
لجنتان من المنشآت الآيلة للسقوط والحي لمعاينة عقار إمبابة المنهار
بنظام "حق الانتفاع".. خطة حكومية لتحويل مباني وسط القاهرة إلى فنادق عالمية
الرقابة الإدارية تكشف تفاصيل سقوط مدير العلاقات العامة بوزاة البيئة
تعرف على أسماء مصابي ومتوفي حادث انقلاب سيارة ميكروباص في أسوان
مدبولي: ملف الدين على رأس أولويات الدولة.. ولن نُحمل المواطن أعباء إضافية
أخبار العالم

انتهاء فترة عمله.. التعاون الدولي تثمن جهود السفير الكوري في تعزيز العلاقات

خلال اللقاء
خلال اللقاء
هاجر رزق

انتهت فترة عمل السفير كيم يونغ هيون، سفير جمهورية كوريا لدى القاهرة، و بتلك المناسبة التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، السفير الكوري حيث أعربت عن تقديرها للدور الذي قام به خلال فترة توليه مهام عمله، وما أسهم به في دعم وتعزيز علاقات التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.


 

جهود التعاون الإنمائي المصري الكوري


 

اختارت دولة كوريا مصر شريكًا استراتيجيًا في جهود التعاون الإنمائي خلال الفترة 2020-2025، وتسعى الحكومة خلال الفترة المقبلة للبناء على تلك الشراكة لتحقيق المزيد من التقدم والجهود المشتركة التي تخدم الأولويات التنموية، وذلك في ضوء حرص قيادتي البلدين على المضي قدمًا في توسيع نطاق العلاقات واستكشاف المزيد من مجالات التعاون.



 

و اتسع نطاق البرامج والمبادرات المشتركة التي عمّقت الشراكة الاقتصادية والتنموية مع جمهورية كوريا، حيث ارتفعت المحفظة الجارية للتمويلات الميسرة من كوريا الجنوبية لتصل إلى 1.3 مليار دولار في عام 2025، مؤكدةً أن هذا النمو لا يعكس فقط حيوية التعاون بين البلدين من خلال التمويل الميسر والدعم الفنية وتبادل الخبرات، بل يؤكد كذلك عمق وصلابة الروابط التي تجمع بين البلدين.


 

جهود السفير الكوري



 

وأشارت  الدكتورة رانيا المشاط، إلى جهود السفير الكوري الدؤوبة في دعم التعاون عبر العديد من المجالات الاستراتيجية التي تتوافق مع أولويات التنمية في مصر، إذ أسهمت مشاركته في تيسير التعاون البنّاء بين القطاعات الرئيسية، بما يعزز التقدم نحو تحقيق أهداف واستراتيجيات التنمية في مصر، ويعكس اهتمام الجانبين المشترك بالتنمية المستدامة والشاملة.



 

ولفتت "المشاط" إلى زيارة الرئيس الكوري إلى مصر في نوفمبر الماضي، والتي جددت التزام الجانبين بالارتقاء بالعلاقات الثنائية وبناء مستقبل أكثر ازدهارًا للشعبين، مؤكدة التزام مصر الثابت بمواصلة دعم تطوير العلاقات المصرية–الكورية خلال السنوات المقبلة.



 

وشاركت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خلال أكتوبر الماضي، في احتفال السفارة الكورية باليوم الوطني لكوريا، والذي تزامن مع مرور 30 عامًا على تدشين العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، كما عقدت لقاءً ثنائيًا مع مبعوث الرئيس الكوري، لمناقشة مستقبل العلاقات بين البلدين في ضوء الأولويات المشتركة.

سفير جمهورية كوريا تعزيز علاقات التعاون دولة كوريا الشراكة الاقتصادية

