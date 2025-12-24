قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

سماء ملغومة بالسموم.. كيف تحولت البالونات إلى سلاح جديد في حرب المخدرات الإقليمية؟

"سماء ملغومة بالسموم": كيف تحولت البالونات إلى سلاح جديد في حرب المخدرات الإقليمية؟
"سماء ملغومة بالسموم": كيف تحولت البالونات إلى سلاح جديد في حرب المخدرات الإقليمية؟
رينال عويضة

لم تعد الأرض وحدها مسرحاً لصراع الأجهزة الأمنية مع شبكات الجريمة المنظمة، بل انتقلت المعركة إلى آفاق جديدة تبتكر فيها عصابات التهريب وسائل تتجاوز الخيال للعبور بسمومها عبر الحدود.

 وفي ظل التضييق الأمني الخانق الذي تفرضه السلطات السورية والأردنية على الممرات البرية، لجأ المهربون مؤخراً إلى استغلال هدوء السماء عبر "البالونات الطائرة" في محاولة يائسة لتضليل الرادارات وأجهزة الرصد. 

غير أن اليقظة الأمنية كانت بالمرصاد لهذه الحرب الصامتة، لتكشف عن فصل جديد من فصول المواجهة الإقليمية مع آفة المخدرات التي لم تعد تعترف بحدود أو قيود.

براعة اليقظة في مواجهة الابتكار الجرمي

في عملية أمنية اتسمت بالدقة والاحترافية، نجحت الجهات المختصة في سوريا في إحباط واحدة من أغرب محاولات تهريب المواد المخدرة نحو المملكة الأردنية الهاشمية.

 التفاصيل التي أوردتها التقارير الميدانية تشير إلى أن المهربين استبدلوا الطرق التقليدية، مثل الشاحنات أو التسلل البري عبر الوديان الوعرة، بأسلوب يعتمد على "الفيزياء البسيطة"؛ حيث تم إطلاق بالونات هوائية محملة بشحنات من حبوب "الكبتاجون" المخدرة. 

تم تصميم هذه البالونات لتتحرك مع تيارات الهواء الموجهة نحو الجنوب، مستفيدة من صمتها المطبق وغياب البصمة الحرارية أو الرادارية التي تميز الطائرات المسيرة (الدرونز)، مما يجعل رصدها بمثابة البحث عن إبرة في كومة قش بالنسبة لأنظمة الدفاع الجوي التقليدية.

 الهروب من "قبضة الدرونز"

يحلل خبراء الأمن هذا التحول في التكتيك بأنه نتيجة مباشرة للضربات الموجعة التي تلقتها شبكات التهريب في الآونة الأخيرة. 

فبعد أن نجح الجيش الأردني والسوري في إسقاط عشرات الطائرات المسيرة المزودة بكاميرات و"جي بي أس"، وجد المهربون أنفسهم أمام حائط مسدود.

 هنا جاءت فكرة "البالونات" كحل منخفض التكلفة وصعب التتبع؛ فهي أجسام بلاستيكية لا تحتوي على محركات، وتتحرك ببطء شديد قد يظنه الراصد مجرد كيس بلاستيكي أو طائر يحلق في الأفق. 

إن اللجوء لهذا الأسلوب "البدائي-المبتكر" يعكس حالة من اليأس لدى تلك العصابات، لكنه في الوقت ذاته ينذر بمرحلة جديدة من "حرب العقول" على الحدود.

التنسيق السوري الأردني: جبهة موحدة ضد "دولة الكبتاجون"

تأتي هذه العملية في سياق سياسي وأمني أوسع، حيث تشهد العلاقات السورية الأردنية زخماً غير مسبوق في ملف مكافحة المخدرات. 

فبعد عام من تشكيل الإدارة السورية الجديدة وتعهداتها الإقليمية، أصبحت العمليات المشتركة وتبادل المعلومات الاستخباراتية حجر الزاوية في حماية الأمن القومي للبلدين. 

إن إحباط محاولة "البالونات" من الجانب السوري قبل وصولها للأردن يبعث برسالة قوية إلى عمان والمجتمع الدولي، مفادها أن دمشق لم تعد مجرد ممر أو ساحة خلفية للمهربين، بل أصبحت شريكاً فاعلاً في تجفيف منابع التمويل لهذه الميليشيات والعصابات العابرة للحدود.

التداعيات والمخاطر: ما وراء الشحنة المحبطة

رغم نجاح إحباط العملية، إلا أن الخطر يظل قائماً. فاستخدام الأجسام الطائرة الخفيفة يفتح الباب أمام احتمالات مرعبة، مثل استخدام هذه الوسائل في عمليات تخريبية أو نقل مواد أكثر خطورة من المخدرات.

 لذا، يرى المحللون العسكريون أن على الدول الحدودية تحديث ترسانتها الرصدية لتشمل "المجسات البصرية والحرارية" عالية الدقة التي يمكنها التمييز بين الأجسام الطائرة الصغيرة في مختلف الظروف الجوية. 

كما أن المعركة تتطلب ملاحقة "الرؤوس المدبرة" والمصانع الموردة لهذه السموم، وليس فقط ملاحقة "البالونات" في السماء.

انتصار للسيادة والقانون

ختاماً، تمثل واقعة "تهريب البالونات" تذكيراً دائماً بأن الحرب على المخدرات هي صراع مستمر لا ينتهي بضبط شحنة أو إسقاط بالون. 

إنها معركة إرادات تتطلب نفساً طويلاً وتعاوناً عابراً للخلافات السياسية. لقد أثبتت السلطات السورية اليوم أنها تقف بالمرصاد لكل من يحاول العبث بأمن المنطقة، مؤكدة أن "سماء سوريا" لن تكون غطاءً للمجرمين، وأن اليقظة الأمنية هي السد المنيع الذي تتحطم عليه أحلام المهربين، مهما حلقوا بعيداً في خيالهم الاجرامي.


 

