قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تابع بنفسك.. تردد القناة الجزائرية لمتابعة أمم إفريقيا وآليات الظبط
رئيس الوزراء: لا أعباء جديدة على المواطنين في مراجعات صندوق النقد
الرئيس السيسي يوفد أمناء رئاسة الجمهورية لتهنئة الطوائف المسيحية بعيد الميلاد المجيد
وزير المالية: أداء الاقتصاد المصري أفضل خلال عام 2026
رئيس الوزراء يتابع جهود صياغة الرؤية المستقبلية للسياسات الاستثمارية المحفزة والتيسيرات في مختلف القطاعات
دبلوم تجارة ومرتشي وسمسار.. مفاجآت في التحقيق مع مدير العلاقات العامة بوزارة البيئة
مدبولي: صندوق النقد الدولي يشيد بمؤشرات الاقتصاد المصري ويُعلن إتمام المراجعتين الخامسة والسادسة
مدبولي: مصر على أعتاب مرحلة اقتصادية جديدة.. وصندوق النقد يشيد بالأداء ونستهدف 30 مليون سائح
مدبولي: السياحة تقود مرحلة التعافي الاقتصادي ومصر تقترب من 30 مليون سائح
رئيس الوزراء: انتهاء مراجعات برنامج صندوق النقد الدولي خلال عام
مدبولي: نسعى للتوصل إلى تفاهم مع صندوق النقد حول مستهدفات المراجعة السابعة والثامنة
رقص خادش.. القبض على صانعتي محتوى بالتجمع
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

عام الحزن لحزب الله.. اغتيال قيادات الصف الأول والثاني.. والانسحاب من نهر الليطاني والغارات الإسرائيلية تشعل جنوب لبنان

حسن نصر الله
حسن نصر الله
محمود نوفل

تلقي حزب الله اللبناني خلال العام 2025 العديد من الضربات القاصمة التي أودت بحياة الكثير من قيادات الصفين الأول والثاني داخل الحزب وذلك بعد اغتيال الزعيم الروحي للحزب حسن نصر وخليفته هاشم صفي الدين ؛ وماتبعه من خلافات حادة بين الحزب و الحكومة اللبنانية ورغبة الأخيرة في تجريد الميليشيا المدعومة إيرانيا من سلاحه مما قد ينذر بنهاية عصر الحزب داخل البلاد

ونرصد خلال السطور التالية أبرز خسائر حزب الله خلال العام 2025:

ففي فبراير :  شُيّع الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله وخليفته هاشم صفي الدين في بيروت بعد اغتيالهما بغارات إسرائيلية.

وفي مارس، شنّ جيش الاحتلال  أول ضربة جوية على الضاحية الجنوبية لبيروت منذ وقف النار في نوفمبر 2024، حيث إستهدف منشأة طائرات مسيّرة تابعة للحزب.

وفي أبريل : شنت طائرات حربية لجيش الاحتلال  غارات على جنوب لبنان حيث قضت على  حسن علي محمود بدير أحد عناصر الوحدة 3900 في حزب الله الإرهابي وفيلق القدس" .

وفي مايو : سحب حزب الله قواته من جنوب نهر الليطاني وجرى تفكيك معظم بنيته العسكرية في هذه المنطقة الحدودية مع إسرائيل

وفي يونيو : في اول أيام عيد الأضحي ؛ هاجم جيش الاحتلال أهدافا لحزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت، حيث زعم أنها مواقع تحت الأرض لتصنيع طائرات بدون طيار تابعة لحزب الله تمولها إيران.

وفي يوليو : إستشهاد 12 شخصا، من بينهم خمسة من مسلحي حزب الله، قُتلوا في غارات جوية مكثفة شنتها إسرائيل في شرق لبنان .

وفي سبتمبر : أعلنت السلطات السورية تفكيك شبكة مرتبطة بحزب الله حيث تم القبض على خلية إرهابية تابعة لميليشيا حزب الله".

وفي أكتوبر : قُتل شخص وأصيب سبعة آخرون بجروح في سلسلة غارات اسرائيلية على جنوب لبنان وشرقه ، في حين أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قصف بنى تحتية تابعة لحزب الله.

وفي نوفمبر، قُتل في غارة إسرائيلية في حارة حريك قائد أركان الحزب هيثم علي طبطبائي.

وفي ديسمبر : شن جيش الاحتلال غارات عنيفة إستهدفت أطراف بلدات تمتد من شمال الليطاني إلى جنوبه، ومنها: المحمودية، الجرمق، جباع، عرمتى، جبل الريحان، إضافة إلى المنطقة الواقعة بين الزرارية وأنصار، ووادي حومين، ووادي بنعفول.


وأعلن الجيش الإسرائيلي مقتل أكثر من 380 عنصرا من حزب الله منذ بداية وقف إطلاق النار في لبنان نهاية العام الماضي.

حزب الله حسن نصر الله هاشم صفي الدين جنازة حسن نصر الله جنوب نهر الليطاني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

يهتم عبد الغفور

كان يوم أسود.. أول تعليق من ريهام عبد الغفور على أزمة صورها

اجتماع الحكومة

الوزراء يوافق على تعديل قانون التصالح في بعض مخالفات البناء

مرتبات

تبكير صرف مرتبات يناير وفبراير ومارس للعاملين بالدولة بمناسبة أعياد الميلاد والفطر

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبيض بالأسواق اليوم الأربعاء .. وهذا ثمن البانيه

طارق الامير

وفاة طارق الأمير.. ما صلة القرابة التي تربطه بـ أحمد سعيد عبد الغني؟

اجتماع الحكومة

غرامات بالآلاف.. الحكومة توافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور

أرشيفية

الحكم في 48 طعنًا على نتائج 30 دائرة مُلغاة بانتخابات النواب .. اليوم

ريهام عبد الغفور

نقابة الممثلين تطلب تفريغ كاميرات السينما بسبب واقعة ريهام عبد الغفور

ترشيحاتنا

سمية الألفي

تحملت في صمت.. رحيل سمية الألفي إحدى ايقونات الفن بعد هزيمتها للسرطان

تحويل السيارة إلي غاز

بالتقسيط وبدون مقدم| كيفية تحويل السيارة إلي غاز.. البترول توضح الخطوات

سكن لكل المصريين 7

هتدفع أون لاين.. الاستعلام عن شقق سكن لكل المصريين 7 بالرقم القومي

بالصور

حصاد 2025.. مجمع إعلام الزقازيق ومركز النيل للإعلام ينفذان 30 ندوة

ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية

علامة واحدة في جسدك قد تكشف نقص فيتامين خطير لا يجب تجاهله

علامة واحدة في جسدك قد تكشف نقص فيتامين خطير لا يجب تجاهله
علامة واحدة في جسدك قد تكشف نقص فيتامين خطير لا يجب تجاهله
علامة واحدة في جسدك قد تكشف نقص فيتامين خطير لا يجب تجاهله

بتخفيضات 30%.. محافظ الشرقية يُتابع حركة البيع بسوق اليوم الواحد بالزقازيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

نعتقد أنها صحية.. أشياء نفعلها يوميا تضر أجسامنا

أشياء نفعلها يوميًا ونعتقد أنها صحية… لكنها في الحقيقة تضر أجسامنا
أشياء نفعلها يوميًا ونعتقد أنها صحية… لكنها في الحقيقة تضر أجسامنا
أشياء نفعلها يوميًا ونعتقد أنها صحية… لكنها في الحقيقة تضر أجسامنا

فيديو

طارق الامير

بعد أيام من الغيبوبة وصراع مع المرض.. وفاة الفنان طارق الأمير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. المرأة المصرية.. جذور الكرامة وحقوق سبقت العالم

المزيد