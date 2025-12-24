عام الحزن لحزب الله.. اغتيال قيادات الصف الأول والثاني.. والانسحاب من نهر الليطاني والغارات الإسرائيلية تشعل جنوب لبنان

تلقي حزب الله اللبناني خلال العام 2025 العديد من الضربات القاصمة التي أودت بحياة الكثير من قيادات الصفين الأول والثاني داخل الحزب وذلك بعد اغتيال الزعيم الروحي للحزب حسن نصر وخليفته هاشم صفي الدين ؛ وماتبعه من خلافات حادة بين الحزب و الحكومة اللبنانية ورغبة الأخيرة في تجريد الميليشيا المدعومة إيرانيا من سلاحه مما قد ينذر بنهاية عصر الحزب داخل البلاد

ونرصد خلال السطور التالية أبرز خسائر حزب الله خلال العام 2025:

ففي فبراير : شُيّع الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله وخليفته هاشم صفي الدين في بيروت بعد اغتيالهما بغارات إسرائيلية.

وفي مارس، شنّ جيش الاحتلال أول ضربة جوية على الضاحية الجنوبية لبيروت منذ وقف النار في نوفمبر 2024، حيث إستهدف منشأة طائرات مسيّرة تابعة للحزب.

وفي أبريل : شنت طائرات حربية لجيش الاحتلال غارات على جنوب لبنان حيث قضت على حسن علي محمود بدير أحد عناصر الوحدة 3900 في حزب الله الإرهابي وفيلق القدس" .

وفي مايو : سحب حزب الله قواته من جنوب نهر الليطاني وجرى تفكيك معظم بنيته العسكرية في هذه المنطقة الحدودية مع إسرائيل

وفي يونيو : في اول أيام عيد الأضحي ؛ هاجم جيش الاحتلال أهدافا لحزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت، حيث زعم أنها مواقع تحت الأرض لتصنيع طائرات بدون طيار تابعة لحزب الله تمولها إيران.

وفي يوليو : إستشهاد 12 شخصا، من بينهم خمسة من مسلحي حزب الله، قُتلوا في غارات جوية مكثفة شنتها إسرائيل في شرق لبنان .

وفي سبتمبر : أعلنت السلطات السورية تفكيك شبكة مرتبطة بحزب الله حيث تم القبض على خلية إرهابية تابعة لميليشيا حزب الله".

وفي أكتوبر : قُتل شخص وأصيب سبعة آخرون بجروح في سلسلة غارات اسرائيلية على جنوب لبنان وشرقه ، في حين أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قصف بنى تحتية تابعة لحزب الله.

وفي نوفمبر، قُتل في غارة إسرائيلية في حارة حريك قائد أركان الحزب هيثم علي طبطبائي.

وفي ديسمبر : شن جيش الاحتلال غارات عنيفة إستهدفت أطراف بلدات تمتد من شمال الليطاني إلى جنوبه، ومنها: المحمودية، الجرمق، جباع، عرمتى، جبل الريحان، إضافة إلى المنطقة الواقعة بين الزرارية وأنصار، ووادي حومين، ووادي بنعفول.



وأعلن الجيش الإسرائيلي مقتل أكثر من 380 عنصرا من حزب الله منذ بداية وقف إطلاق النار في لبنان نهاية العام الماضي.