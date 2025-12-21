جيش الاحتلال الإسرائيلي: استهداف عنصرين من حزب الله في بلدة ياطر جنوب لبنان

أعلنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، تنفيذ عملية عسكرية استهدفت عنصرين من حزب الله في بلدة ياطر جنوب لبنان، في إطار العمليات المستمرة ضد ما تصفه إسرائيل بـ"التهديدات الأمنية" على حدودها الشمالية.

تفاصيل الاستهداف

أفادت مصادر عبر "القاهرة الإخبارية" أن الغارة الإسرائيلية استهدفت سيارة في بلدة ياطر، ما أدى إلى استهداف العنصرين مباشرة دون تفاصيل إضافية عن مصيرهم أو وقوع إصابات إضافية.

ردود الفعل المحلية والدولية

تأتي هذه العملية في ظل توتر متصاعد على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، وسط تحذيرات من تصعيد محتمل بين حزب الله وإسرائيل، ومتابعة المجتمع الدولي لهذه التطورات عن كثب لتجنب مزيد من التوتر في المنطقة.