أخبار العالم

سيناتور أمريكي من القدس: إعادة تسليح حماس وحزب الله أمر غير مقبول

ليندسي غراهام
ليندسي غراهام
فرناس حفظي

بحث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في القدس، مع عضو مجلس الشيوخ الأمريكي ليندسي غراهام، آخر التطورات الإقليمية، وفي مقدمتها الأوضاع الأمنية في قطاع غزة وجنوب لبنان.


وأكد غراهام، خلال اللقاء، أن استمرار تسليح حركتي حماس و حزب الله يشكل تطورا غير مقبول، مشيرا إلى أن الانطباع السائد هو أن حماس لا تنزع سلاحها، بل تعيد تسليح نفسها وتسعى إلى فرض سيطرتها على قطاع غزة، في وقت يعمل فيه حزب الله على إنتاج مزيد من الأسلحة.


وأضاف السيناتور الأمريكي، أننا حققنا الكثير من الإنجازات خلال عام 2025، وأريد أن نضمن أن يكون عام 2026 عاما للسلام وهزيمة الشر، مؤكدا التزام الولايات المتحدة بمواصلة دعم الجهود الرامية إلى منع تصعيد الأوضاع وضمان الاستقرار في المنطقة.

وتأتي زيارة غراهام إلى إسرائيل في إطار مشاورات سياسية وأمنية مكثفة بين الجانبين، في ظل التحديات  التوترات التي تشهدها الساحة الإقليمية.

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مجلس الشيوخ الأمريكي ليندسي غراهام قطاع غزة حماس حزب الله

أسهل طريقة عمل الحواوشي المصري بالعيش البلدي

اكتشاف واعد قد يوقف السكري قبل بدايته

الفرق بين الشاي الأخضر والأسود وتأثيره على المعدة

طريقة عمل اللحمة الستيك بالبصل بمذاق مميز

