تحقيقات وملفات

ضياء رشوان: مصر ستكسب 11مليار دولار من صفقة الغاز الإسرائيلي.. ولقاء الرئيس السيسي مع نتنياهو لا أساس له من الصحة

ضياء رشوان
ضياء رشوان
محمد شحتة

أبرز تصريحات ضياء رشوان مع عمرو أديب

الحديث عن لقاء مرتقب بين الرئيس السيسي ونتنياهو لا أساس له من الصحة


صفقة الغاز لا تمثل نصف في المائة من اقتصاد إسرائيل


هنكسب 11 مليار دولار في 5  سنوات من هذه الصفقة 


عمرو أديب: أمريكا لها مصلحة فى توقيع صفقة الغاز بين مصر وإسرائيل


كشف الدكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، حقيقة ما يتردد بشأن لقاء مرتقب بين الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال الفترة المقبلة.

وأضاف الدكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، خلالها لقاء مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة إم بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة،: "الكلام عن لقاء بين الرئيس السيسي ونتنياهو إشاعة ليس أساس لها من الصحة، وكل الكلام عن هذا الأمر غير صحيح، ولا توجد أي ترتيبات لهذا اللقاء".

ولفت الدكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إلى أن هناك شائعات كثيرة دارت في هذا الشأن، وبخصوص هذا الأمر، وهو شائعة لا أساس لها من الصحة.

وأشار الدكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إلى أن مصر ترفض بشكل قاطع وحاسم أي تهجير للشعب الفلسطيني عن أرضه.

وتحدث الدكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، عن آخر تطورات صفقة الغاز مع إسرائيل، مشيرا إلى أن هذه الصفقة تم الإعلان عنها مؤخرا من قبل رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف الدكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، خلالها لقائه مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة إم بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة، أن لدينا اتفاقية اليوم مع الجانب الإسرائيلي، والجانب الإسرائيلي لا يتلقى شيئا مباشر من مصر، وإنما من شركة شيفرون الأمريكية.

وتساءل الدكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات،: “هي إسرائيل منتظرة صفقة الغاز مع مصر عشان تكمل العدوان؟"، مؤكدا أن "صفقة الغاز لا تمثل نصف في المائة من اقتصادها، وهي الحيطة المائلة مصر يعني؟”.

وعلق الدكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، على آخر تطورات صفقة الغاز مع إسرائيل، مشيرا إلى أن هذه الصفقة تم الإعلان عنها مؤخرا من قبل رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف الدكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، خلالها لقاء مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة إم بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة،: “هنكسب 11 مليار دولار في 5  سنوات من هذه الصفقة ويضاف الغاز للناتج المحلي المصري”، مؤكدا في الوقت ذاته أن مصر لديها سفن تغويز قوية.

وأكمل ضياء رشوان،: "الجميع يعلم حجم الضغوط التي مورست على مصر من أجل قبول التهجير ولم يحدث.. ومصر هتكسب من تصدير الغاز اللي جاي من إسرائيل 11 مليار دولار".

وعلق الإعلامي عمرو أديب، على آخر التطورات في صفقة الغاز مع إسرائيل، والتي تم الإعلان عنها مؤخرا من قبل رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وقال عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة، أن الحديث عن صفقة الغاز بين مصر وإسرائيل أصبحت رسمية وخاصة بعد إعلان نتنياهو الموافقة على الصفقة، وهذه الصفقة تتم بمباركة أمريكية ومصلحة للاقتصاد الأمريكي وخاصة أن هناك شركات أمريكية تعمل في الغاز في اسرائيل.

وتابع الإعلامي عمرو أديب، أن :"الصيف اللي فات درجة الحرارة كانت عالية جدا لكن الكهربا ما قطعتش خالص".

ضياء رشوان عمرو أديب الغاز صفقة الغاز إسرائيل أمريكا

