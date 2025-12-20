عمرو أديب: أمريكا لها مصلحة فى توقيع صفقة الغاز بين مصر وإسرائيل

علق الإعلامي عمرو أديب، على آخر التطورات في صفقة الغاز مع إسرائيل، والتي تم الإعلان عنها مؤخرا من قبل رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وقال عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة، أن الحديث عن صفقة الغاز بين مصر وإسرائيل أصبحت رسمية وخاصة بعد إعلان نتنياهو الموافقة على الصفقة، وهذه الصفقة تتم بمباركة أمريكية ومصلحة للاقتصاد الأمريكي وخاصة أن هناك شركات أمريكية تعمل في الغاز في اسرائيل.

وتابع الإعلامي عمرو أديب، أن :"الصيف اللي فات درجة الحرارة كانت عالية جدا لكن الكهربا ما قطعتش خالص".