محمود جنش يشارك صورة عائلية مع زوجته و أولاده

نشر محمود جنش، حارس مرمى الاتحاد السكندري الحالي صورة عائلية، عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وظهر جنش برفقة زوجته وأبنائه مستمتعا بالأجواء الشتوية في إحدي دول خارج مصر.

يذكر أن محمود جنش انتقل إلى صفوف الاتحاد السكندري قادما من نادي مودرن سبورت خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير 2025، وذلك بعد مسيرة حافلة قضاها مع نادي الزمالك منذ بداية مشواره الرياضي.

وكان قد أشاد محمود جنش بعلاقته مع المدرب البرتغالي جورجي فيريرا، مؤكداً أنه كان يكن له احترامًا ومحبة كبيرة، وأنه شعر بالراحة التامة أثناء التعامل معه.

وأضاف أن فيريرا هو من أصر على إشراكه أساسياً في نهائي كأس مصر أمام الأهلي، مشيراً إلى أن المدرب شارك اللاعبين بالكثير من التفاصيل الفنية التي ساعدتهم على فهم كرة القدم بشكل أعمق.