قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حفيظ دراجي يطالب الكاف بالتحقيق في تصريحات رئيس الاتحاد السنغالي
وسط غضب شعبي متصاعد.. ترامب يتجاهل تداعيات إطلاق النار في مينيابوليس
بعد تهديدات ترامب.. كارني يعلن أن كندا لا تعتزم إبرام اتفاقية تجارة حرة مع الصين
الطماطم من 6 جنيهات.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الاثنين
بعد تحذيرات الزراعة.. عقوبة الترويج لصفحات وهمية لبيع المنتجات عبر الإنترنت
صاعقة تضرب تجمعا مؤيدا لبولسونارو في برازيليا وتصيب 89 شخصا
لن ننساك.. الأهلي يحيي ذكرى وفاة العامري فاروق
طقس مضطرب وتحذيرات عاجلة.. الأرصاد تدق ناقوس الخطر اليوم
300 مليون دولار.. الكاف يكشف عائدات آخر 3 نسخ لبطولة كأس أمم إفريقيا
وكالة الأونروا تعلن اشتعال النيران بمقرها المدمر في القدس الشرقية
صراعات مفتوحة في ختام الجولة 18 بدوري روشن.. النصر في اختبار مختلف أمام التعاون.. الاتحاد يبحث عن طوق النجاة.. ومعركة خاصة فى القاع
احذر.. زراعة الأرز في غير المساحات المقررة له تعرضك للحبس 6 أشهر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

جنش يشارك صورة لـ ابنه في أحدث ظهور شاهد.. تفاصيل

جنش
جنش
باسنتي ناجي

طرح محمود جنش حارس مرمي الاتحاد السكندري صورة جديدة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" خلال خاصية الاستوري.

محمود جنش

وشارك جنش صورة ابنه مرتديا ملابس كروية تحمل اسمه من داخل التتش أثناء مرانه.

وكان قد أشاد محمود جنش بعلاقته مع المدرب البرتغالي جورجي فيريرا، مؤكداً أنه كان يكن له احترامًا ومحبة كبيرة، وأنه شعر بالراحة التامة أثناء التعامل معه. 

وأضاف أن فيريرا هو من أصر على إشراكه أساسياً في نهائي كأس مصر أمام الأهلي، مشيراً إلى أن المدرب شارك اللاعبين بالكثير من التفاصيل الفنية التي ساعدتهم على فهم كرة القدم بشكل أعمق.

المشاركة والتبادل مع أبو جبل

أوضح جنش أنه طلب من فيريرا التبادل في المشاركة مع الحارس أبو جبل، مؤكداً أن العلاقة بينهما كانت قائمة على التعاون والاحترام، وأن هذا التبادل ساهم في رفع مستوى الأداء للفريق.

مسيرة الزمالك

تحدث جنش عن مسيرته مع الزمالك، مؤكداً أن أفضل موسم له كان موسم 2019، وأن علاقته مع جماهير الزمالك جيدة جداً. كما أشار إلى أنه كان قريباً من العودة إلى الفريق في فترة سابقة، إلا أن نادي مودرن سبورت تمسك ببقائه، مشدداً على أنه لم يطلب من أي شخص التدخل من أجل العودة للزمالك.

المفاوضات مع الأهلي

كشف جنش عن وجود مفاوضات سابقة مع النادي الأهلي، لكنه لم يوضح تفاصيل كثيرة عنها، مؤكداً أنه يركز في عمله داخل الملعب أكثر من أي شيء آخر.

الانتماءات منذ الصغر

أوضح جنش أنه منذ صغره كان يشجع الأوليمبي ويميل للاتحاد السكندري، لكنه أصبح مشجعًا للزمالك بعد انضمامه للفريق، مؤكداً أن هذا التحول جاء نتيجة انتمائه للفريق وعلاقته مع زملائه والجماهير.

الجانب الشخصي والمبادئ

شدد جنش على أنه لا يمتلك أي “ظهير إعلامي”، وأنه يركز على التعلم من الخبراء، لا سيما كابتن علي ماهر، ويفضل عدم الرد على الشائعات، مفضلاً التركيز على الأداء داخل الملعب وتطوير مستواه الاحترافي.

جنش محمود جنش ابن جنش

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس في مصر

طقس الغد.. عاصفة ترابية تضرب البلاد وتحذيرات لمرضى الحساسية

أسعار سبائك الذهب 10 و20 جرام اليوم الاثنين 26 يناير 2026

أسعار سبائك الذهب 10 و20 جرام اليوم الاثنين 26 يناير 2026

استخراج بدل فاقد بطاقة شخصية

استخراج بدل فاقد بطاقة شخصية مستعجل 2026.. رابط مباشر

اتحاد الكرة

اتحاد الكرة: لن نسمح للأهلي أو أي ناد بمخالفة لائحة شؤون اللاعبين

نتيجة الصف الثاني الثانوي برقم الجلوس 2026

نتيجة الصف الثاني الثانوي 2026 .. برقم الجلوس |ظهرت بالدرجات

شوبير

هل ده منطقي؟.. شوبير يحسم الجدل بشأن مهاجم الأهلي

لؤي رجب

وفاة مأساوية تهز الوسط الرياضي: كواليس الساعات الأخيرة في حياة لؤي رجب

سيف زاهر

70 مليون جنيه| صفقة من العيار التقيل تقترب من الأهلي.. وتوروب يرفض

ترشيحاتنا

الأهلي وبيراميدز

ترتيب دوري أبطال أفريقيا بعد الجولة الثالثة وتصدر الأهلي وبيراميدز

عبد الله السعيد

عبد الله السعيد يهنئ احمد حجازي بعيد ميلاده

منتخب مصر لكرة اليد

موعد مباراة مصر المقبلة في الدور الرئيسي لأمم أفريقيا لليد

بالصور

بشرتها تشعل الغيرة بين الفتيات.. مي عز الدين تثير التساؤلات حول البوتكس والفلير

مى عز الدين
مى عز الدين
مى عز الدين

في ذكراها .. معلومات رقمية عن السندريلا سعاد حسني

سعاد حسني
سعاد حسني
سعاد حسني

كيف تعرف أنك مصاب بأزمة قلبية؟.. احذر هذه الأعراض فورا

اعراض الأزمة القلبية عند النساء
اعراض الأزمة القلبية عند النساء
اعراض الأزمة القلبية عند النساء

شاهد.. صور من كواليس بابا وماما جيران

بابا وماما جيران
بابا وماما جيران
بابا وماما جيران

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: عيد الشرطة.. حين يصبح الأمن حكاية وطن

منى أحمد

منى أحمد تكتب: الشرطة المصرية.. عيون لا تنام

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عيوننا الساهرة.. كل عام وأنتم بخير

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: نقوش على الجسد القديم

سيد الضبع

سـيد الضـبـع يكـتب: جيل Z بين الوعي الزائف ومحاولات الاستقطاب المنظّم

المزيد