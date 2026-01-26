الأهلي يدخل معسكرًا مغلقًا استعدادًا لمواجهة وادي دجلة

يُنهي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تحت قيادة المدير الفني الدنماركي ييس توروب، تحضيراته اليوم الإثنين استعدادًا لمواجهة وادي دجلة، المقرر إقامتها في الخامسة مساء غدٍ الثلاثاء على ستاد السلام، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويؤدي الأهلي مرانه الختامي على ملعب مختار التتش، قبل أن يعلن توروب قائمة المباراة التي تدخل معسكرًا مغلقًا بأحد فنادق القاهرة، في إطار الاستعداد للمواجهة المرتقبة.

ويسعى المارد الأحمر لمواصلة انتصاراته محليًا، بعد فوزه الأخير على يانج أفريكانز التنزاني بثنائية نظيفة، في الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، وهو الانتصار الذي منحه صدارة المجموعة الثانية.

وتُعد مباراة وادي دجلة بمثابة المحطة الأخيرة للأهلي قبل السفر إلى تنزانيا لملاقاة يانج أفريكانز مجددًا في الجولة الرابعة من منافسات دوري الأبطال.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 23 نقطة، مع تبقي مباراتين مؤجلتين له، وبفارق 9 نقاط عن سيراميكا المتصدر، بينما يتواجد وادي دجلة في المركز الرابع بنفس الرصيد من النقاط.