الصحة: تقديم 468 ألف خدمة طبية بالمنشآت الصحية في السويس خلال 2025
البسوا الكمامات.. الأرصاد توجه تحذيرا عاجلا لسكان هذه المحافظات
استهداف جديد للمدنيين.. سقوط شهيد بنيران الاحتلال شرقي غزة
مصادر طبية: رصاص الاحتلال يصيب طفلة خارج مناطق الانتشار غربي خان يونس
التقديم حتى 5 فبراير| وظائف خالية بمدارس التكنولوجيا التطبيقية عبر هذا الرابط
80 % من الشعب يستخدم موبايلات رخيصة الثمن.. اتصالات النواب تعلن مفاجأة
حاكم مينيسوتا يهاجم ترامب بعد مقتل أليكس بريتي
الذهب يتجاوز حاجز 5100 دولار للأونصة للمرة الأولى في تاريخه
خفض الأسعار أو إنترنت بلا حدود.. اتصالات النواب ترد على مشكلات الباقات
أسعار البنزين والسولار اليوم الإثنين 26 يناير 2026
الخدمات البيطرية تكشف لـ"صدى البلد" أسرار تصدير دماء الكلاب للخارج
مواقيت الصلاة اليوم في القاهرة و المحافظات
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

الزمالك يستأنف تدريباته اليوم بعد التعادل أمام المصري بالكونفيدرالية

عبدالله هشام

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته اليوم الاثنين، على ستاد الكلية الحربية، ورفض الجهاز الفني منح اللاعبين راحة عقب خوض مباراة المصري البورسعيدي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية .

ويستعد الزمالك لمواجهة بتروجت في الخامسة مساء يوم الأربعاء المُقبل على ستاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة السادسة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.

وتعادل فريق الزمالك مع المصري بدون أهداف في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد الجيش ببرج العرب، في إطار مباريات الجولة الثالثة لدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ليرفع الأبيض رصيده إلى 5 نقاط.

الإنترنت

خفض الأسعار.. لجنة الاتصالات تعلن مفاجأة سارة بشأن باقات الإنترنت

حالة الطقس في مصر

طقس الغد.. عاصفة ترابية تضرب البلاد وتحذيرات لمرضى الحساسية

سلوت

تصريحات سلوت تكشف مفاجأة بشأن إقالته من تدريب ليفربول

أسعار سبائك الذهب 10 و20 جرام اليوم الاثنين 26 يناير 2026

استخراج بدل فاقد بطاقة شخصية

استخراج بدل فاقد بطاقة شخصية مستعجل 2026.. رابط مباشر

اتحاد الكرة

اتحاد الكرة: لن نسمح للأهلي أو أي ناد بمخالفة لائحة شؤون اللاعبين

الجنيه الذهب أم المشغولات

مع اقتراب الجرام من 8000 جنيه.. أيهما أفضل للاستثمار الجنيه الذهب أم المشغولات؟

شوبير

هل ده منطقي؟.. شوبير يحسم الجدل بشأن مهاجم الأهلي

شهر شعبان

أزهري يوضح سبب صيام النبي في شعبان أكثر من الشهور الأخرى

أمين عام حكماء المسلمين يتفقد جناح الأزهر

أمين عام مجلس حكماء المسلمين يتفقد جناح الأزهر بمعرض الكتاب

الميراث

هل ترث بنات الأخ في مال وبيت عمٍّ توفي دون أولاد؟.. أمين الإفتاء يجيب

بالصور

شاهد.. صور من كواليس بابا وماما جيران

كفتة مشوية مع صلصة دقوس وطحينة

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: عيد الشرطة.. حين يصبح الأمن حكاية وطن

منى أحمد

منى أحمد تكتب: الشرطة المصرية.. عيون لا تنام

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عيوننا الساهرة.. كل عام وأنتم بخير

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: نقوش على الجسد القديم

سيد الضبع

سـيد الضـبـع يكـتب: جيل Z بين الوعي الزائف ومحاولات الاستقطاب المنظّم

