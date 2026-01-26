الزمالك يستأنف تدريباته اليوم بعد التعادل أمام المصري بالكونفيدرالية

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته اليوم الاثنين، على ستاد الكلية الحربية، ورفض الجهاز الفني منح اللاعبين راحة عقب خوض مباراة المصري البورسعيدي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية .

ويستعد الزمالك لمواجهة بتروجت في الخامسة مساء يوم الأربعاء المُقبل على ستاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة السادسة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.

وتعادل فريق الزمالك مع المصري بدون أهداف في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد الجيش ببرج العرب، في إطار مباريات الجولة الثالثة لدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ليرفع الأبيض رصيده إلى 5 نقاط.