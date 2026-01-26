قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تقديرات إسرائيلية: الحشد العسكري الأمريكي حول إيران يتجاوز حدود الردع التقليدي
لكبار السن.. طريقة استخراج بطاقة الرقم القومي من المنزل
موعد مباراة الزمالك القادمة أمام بتروجت فى الدوري المصري والقناة الناقلة
أحمد موسى: إسراء عبد الفتاح تلقت تمويلا من مؤسسة دولية عام 2010
بمدى يصل لـ 644 كم.. فولفو تكشف عن EX60 الكهربائية الجديدة| صور
رسميا.. سعر الدولار أمام الجنيه مستهل الإثنين
أزمة ثقة متصاعدة بين واشنطن وأوروبا تضع مستقبل الناتو تحت المجهر
الفلبين.. مصرع 7 أشخاص وفقدان 144 في غرق قارب
مواعيد مباريات اليوم الإثنين 26 - 1 - 2026 والقنوات الناقلة
ليلة النصف من شعبان .. موعدها وأفضل عبادة تغتنم بها الثواب
مسؤول أمريكي رفيع المستوى: نتوقع فتح معبر رفح بنهاية الأسبوع
تحطم طائرة خاصة تقل 8 أشخاص في مطار بانجور بأمريكا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موعد مباراة الزمالك القادمة أمام بتروجت فى الدوري المصري والقناة الناقلة

الزمالك
الزمالك
رباب الهواري

قرر الجهاز الفني لنادي الزمالك، بقيادة المدرب معتمد جمال، إغلاق صفحة بطولة الكونفدرالية الأفريقية بشكل مؤقت بعد انتهاء مباراة الفريق أمام المصري البورسعيدي. 

المباراة أقيمت مساء الأحد على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات للبطولة القارية. ويأتي هذا القرار من الجهاز الفني للتركيز على المنافسات المحلية ومواجهة الفرق المصرية القادمة.
 

الزمالك يركز على الدوري المصري

يهدف الزمالك من وراء هذا القرار إلى إعادة التركيز على الدوري المصري، خاصة بعد النتائج الأخيرة التي تتطلب استقرار الأداء وتحقيق الانتصارات للحفاظ على موقع الفريق في جدول ترتيب البطولة المحلية. وأكد معتمد جمال على ضرورة تحضير اللاعبين ذهنياً وبدنياً لمواجهة المباريات المقبلة دون أي تشتت من المشاركات القارية.
 

موعد مباراة الزمالك القادمة

يستعد الزمالك لمواجهة بتروجت في الجولة السادسة عشرة من الدوري المصري الممتاز. المباراة ستُقام يوم الأربعاء المقبل في تمام الساعة الخامسة مساءً، ومن المتوقع أن تشهد منافسة قوية بين الفريقين، خاصة مع رغبة الزمالك في تحقيق الثلاث نقاط للحفاظ على موقعه في صدارة الترتيب أو الاقتراب منه.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وبتروجت

ستنقل مباراة الزمالك وبتروجت عبر قناة أون سبورت، الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري هذا الموسم. ويأمل جمهور الزمالك في متابعة اللقاء للحصول على أداء قوي من اللاعبين، خاصة بعد فترة من التركيز على الاستحقاقات القارية.

التركيز على الانتصارات المحلية

يأتي هذا التوجه من الجهاز الفني للزمالك ضمن خطة لاستعادة الانضباط والنتائج الجيدة محلياً، بعد جدول مزدحم بالمباريات. ويؤكد معتمد جمال على أن الفريق يحتاج إلى استقرار ذهني وتحفيز اللاعبين لمواجهة بتروجت، قبل العودة مرة أخرى إلى المنافسات الأفريقية في الجولات القادمة


 

الزمالك اخبار الزمالك بتروجيت دوري نايل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الإنترنت

خفض الأسعار.. لجنة الاتصالات تعلن مفاجأة سارة بشأن باقات الإنترنت

نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2026

نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2026 بالاسم ورقم الجلوس ..ظهرت الآن|صور

الأرصاد

الأرصاد تحذر.. رياح مثيرة للرمال والأتربة على هذه المحافظات غدًا

أرني سلوت

القرار اتُّخِذ.. إدارة ليفربول تطيح بـ أرني سلوت بعد الهزيمة الأخيرة

حالة الطقس في مصر

طقس الغد.. عاصفة ترابية تضرب البلاد وتحذيرات لمرضى الحساسية

موعد صرف مرتبات فبراير2026

بعد قرار المالية .. هذا موعد صرف مرتبات فبراير 2026

سلوت

تصريحات سلوت تكشف مفاجأة بشأن إقالته من تدريب ليفربول

أسعار سبائك الذهب 10 و20 جرام اليوم الاثنين 26 يناير 2026

أسعار سبائك الذهب 10 و20 جرام اليوم الاثنين 26 يناير 2026

ترشيحاتنا

مرموش

100% من الأهداف في الاتحاد| عمر مرموش يكتب رقما تاريخيا.. إيه الحكاية؟

نجم صغير

سِوارها رفيق يد الجوزاء الخفي.. أثر كوني يكشف سر نجم عملاق

دوري أبطال أوروبا

حاسوب أوبتا العملاق يتوقع المتأهلين لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

بالصور

رمضان 2026.. طرح البوسترات الرسمية لمسلسل على قد الحب

نيللى كريم
نيللى كريم
نيللى كريم

استخراج بدل فاقد بطاقة شخصية مستعجل 2026.. رابط مباشر

استخراج بدل فاقد بطاقة شخصية
استخراج بدل فاقد بطاقة شخصية
استخراج بدل فاقد بطاقة شخصية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: عيد الشرطة.. حين يصبح الأمن حكاية وطن

منى أحمد

منى أحمد تكتب: الشرطة المصرية.. عيون لا تنام

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عيوننا الساهرة.. كل عام وأنتم بخير

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: نقوش على الجسد القديم

سيد الضبع

سـيد الضـبـع يكـتب: جيل Z بين الوعي الزائف ومحاولات الاستقطاب المنظّم

المزيد