موعد مباراة الزمالك القادمة أمام بتروجت فى الدوري المصري والقناة الناقلة

قرر الجهاز الفني لنادي الزمالك، بقيادة المدرب معتمد جمال، إغلاق صفحة بطولة الكونفدرالية الأفريقية بشكل مؤقت بعد انتهاء مباراة الفريق أمام المصري البورسعيدي.

المباراة أقيمت مساء الأحد على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات للبطولة القارية. ويأتي هذا القرار من الجهاز الفني للتركيز على المنافسات المحلية ومواجهة الفرق المصرية القادمة.



الزمالك يركز على الدوري المصري

يهدف الزمالك من وراء هذا القرار إلى إعادة التركيز على الدوري المصري، خاصة بعد النتائج الأخيرة التي تتطلب استقرار الأداء وتحقيق الانتصارات للحفاظ على موقع الفريق في جدول ترتيب البطولة المحلية. وأكد معتمد جمال على ضرورة تحضير اللاعبين ذهنياً وبدنياً لمواجهة المباريات المقبلة دون أي تشتت من المشاركات القارية.



موعد مباراة الزمالك القادمة

يستعد الزمالك لمواجهة بتروجت في الجولة السادسة عشرة من الدوري المصري الممتاز. المباراة ستُقام يوم الأربعاء المقبل في تمام الساعة الخامسة مساءً، ومن المتوقع أن تشهد منافسة قوية بين الفريقين، خاصة مع رغبة الزمالك في تحقيق الثلاث نقاط للحفاظ على موقعه في صدارة الترتيب أو الاقتراب منه.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وبتروجت

ستنقل مباراة الزمالك وبتروجت عبر قناة أون سبورت، الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري هذا الموسم. ويأمل جمهور الزمالك في متابعة اللقاء للحصول على أداء قوي من اللاعبين، خاصة بعد فترة من التركيز على الاستحقاقات القارية.

التركيز على الانتصارات المحلية

يأتي هذا التوجه من الجهاز الفني للزمالك ضمن خطة لاستعادة الانضباط والنتائج الجيدة محلياً، بعد جدول مزدحم بالمباريات. ويؤكد معتمد جمال على أن الفريق يحتاج إلى استقرار ذهني وتحفيز اللاعبين لمواجهة بتروجت، قبل العودة مرة أخرى إلى المنافسات الأفريقية في الجولات القادمة



