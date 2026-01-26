خلال أيام.. خطاب جديد بإيقاف قيد الزمالك

كشف الإعلامي خالد الغندور، أن نادي الزمالك يستعد لتلقي خطاب جديد خلال الأيام القليلة المقبلة، يفيد بإيقاف القيد، على خلفية قضية نادي اتحاد طنجة المغربي، الخاصة باللاعب عبد الحميد معالي، والذي كان قد انتقل إلى القلعة البيضاء قبل أن يفسخ عقده مؤخرًا مع النادي.

وأضاف الغندور عبر برنامجه ستاد المحور: كان الزمالك قد ضم عبد الحميد معالي قادمًا من اتحاد طنجة، دون سداد أقساط الصفقة المستحقة، وهو ما دفع النادي المغربي إلى التقدم بشكوى رسمية ضد الزمالك لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».

وتابع، انه من المنتظر أن يصدر القرار خلال الفترة المقبلة، في ظل استمرار الأزمة وعدم التوصل إلى حل حتى الآن، لتضاف القضية إلى سلسلة الملفات المفتوحة على نادي الزمالك في الفترة الحالية.