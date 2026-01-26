ربيع ياسين: تيشيرت الزمالك لا يليق إلا بمن يقدر قيمته وتاريخه

أكد ربيع ياسين، لاعب الأهلي السابق، أن نادي الزمالك يعيش واحدة من أصعب فتراته عبر تاريخه، مشيرًا إلى أن ما يحدث داخل القلعة البيضاء لم يكن معتادًا عليه لا من الجماهير ولا من أبناء الكرة المصرية.

وقال خلال ظهوره في برنامج «الناظر» على قناة النهار، إن الزمالك حاليًا “ناقص له فرقة كاملة”، في تعبير واضح عن حجم الأزمة الفنية والتنظيمية التي يعاني منها النادي.

الأهلي والزمالك عماد الكرة المصرية

وأوضح ياسين أن كرة القدم في مصر قائمة بالأساس على قطبيها الأهلي والزمالك، معتبرًا أن هذه حقيقة لا يمكن إنكارها، مضيفا أن منتخب مصر نفسه يعتمد تاريخيًا على لاعبي الناديين، وهو ما يزيد من أهمية استقرار الزمالك وعودته لمكانته الطبيعية، ليس فقط من أجل جماهيره، ولكن من أجل الكرة المصرية بالكامل.

غياب النجوم عن الزمالك يثير القلق

وأشار لاعب الأهلي السابق، إلى أن جماهير الكرة اعتادت دائمًا رؤية الزمالك مليئًا بالنجوم وأصحاب الشخصية القوية داخل الملعب، مؤكدًا أن هوية النادي كانت مرتبطة بلاعبين قادرين على تحمل المسؤولية وارتداء القميص الأبيض بثقل تاريخه. واعتبر أن ما يحدث الآن يستوجب وقفة حاسمة ومحاسبة حقيقية داخل النادي.

جمهور الزمالك قيمة لا تُقدَّر بثمن

وتحدث ربيع ياسين، بإشادة كبيرة عن جمهور الزمالك، واصفًا إياه بالجمهور الأصيل الذي لا مثيل له، مؤكدًا أنه ظل داعمًا للنادي رغم كل الأزمات والظروف الصعبة. وأضاف أن هذا الجمهور يستحق إدارة واعية ولاعبين يقدرون قيمة الانتماء للنادي.

الصفقات ليست بالأموال فقط

واختتم ياسين حديثه بالتأكيد أن إنفاق الأموال وحده لا يكفي، مشددًا على أن الأهم هو اختيار لاعبين يستحقون ارتداء قميص الزمالك، ويتمتعون بالجودة والشخصية والانتماء، لأن تيشيرت نادي الزمالك لا يليق إلا بمن يقدّر قيمته وتاريخه.



