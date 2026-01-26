قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تصعيد أمريكا وإيران يربك الملاحة الجوية.. وأوروبا توصي بتجنب أجواء الشرق الأوسط
الذهب يتجاوز 5 آلاف دولار للأونصة.. المعدن الأصفر عند قمة تاريخية جديدة
إعلام إسرائيلي: فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني بضغط أمريكي.. ورفض مصري لشروط نتنياهو
أول تعليق من يوسف بلعمري بعد انضمامه لـ الأهلي
ترامب يتهم الصين بالاستيلاء على كندا.. وكارني يرد: الأمريكيون سيدفعون الثمن
تدريبات عسكرية أمريكية لتعزيز الجاهزية والانتشار
حمدي ميلود يكشف أسباب رحيله عن الإسماعيلي: رفضت تدريب تنزانيا بسبب الدراويش
أسعار سبائك الذهب 10 و20 جرام اليوم الاثنين 26 يناير 2026
جديد من فورد.. المواصفات الكاملة لسيارة توروس 2026
اتحاد الكرة: لن نسمح للأهلي أو أي ناد بمخالفة لائحة شؤون اللاعبين
إسرائيل تعلن إعادة فتح معبر رفح جزئيا بعد استكمال ملف جثث الأسرى
وفاة مأساوية تهز الوسط الرياضي: كواليس الساعات الأخيرة في حياة لؤي رجب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ربيع ياسين: تيشيرت الزمالك لا يليق إلا بمن يقدر قيمته وتاريخه

الزمالك
الزمالك
رباب الهواري

أكد ربيع ياسين، لاعب الأهلي السابق، أن نادي الزمالك يعيش واحدة من أصعب فتراته عبر تاريخه، مشيرًا إلى أن ما يحدث داخل القلعة البيضاء لم يكن معتادًا عليه لا من الجماهير ولا من أبناء الكرة المصرية.

 وقال خلال ظهوره في برنامج «الناظر» على قناة النهار، إن الزمالك حاليًا “ناقص له فرقة كاملة”، في تعبير واضح عن حجم الأزمة الفنية والتنظيمية التي يعاني منها النادي.

الأهلي والزمالك عماد الكرة المصرية

وأوضح ياسين أن كرة القدم في مصر قائمة بالأساس على قطبيها الأهلي والزمالك، معتبرًا أن هذه حقيقة لا يمكن إنكارها، مضيفا أن منتخب مصر نفسه يعتمد تاريخيًا على لاعبي الناديين، وهو ما يزيد من أهمية استقرار الزمالك وعودته لمكانته الطبيعية، ليس فقط من أجل جماهيره، ولكن من أجل الكرة المصرية بالكامل.

غياب النجوم عن الزمالك يثير القلق

وأشار لاعب الأهلي السابق، إلى أن جماهير الكرة اعتادت دائمًا رؤية الزمالك مليئًا بالنجوم وأصحاب الشخصية القوية داخل الملعب، مؤكدًا أن هوية النادي كانت مرتبطة بلاعبين قادرين على تحمل المسؤولية وارتداء القميص الأبيض بثقل تاريخه. واعتبر أن ما يحدث الآن يستوجب وقفة حاسمة ومحاسبة حقيقية داخل النادي.

جمهور الزمالك قيمة لا تُقدَّر بثمن

وتحدث ربيع ياسين، بإشادة كبيرة عن جمهور الزمالك، واصفًا إياه بالجمهور الأصيل الذي لا مثيل له، مؤكدًا أنه ظل داعمًا للنادي رغم كل الأزمات والظروف الصعبة. وأضاف أن هذا الجمهور يستحق إدارة واعية ولاعبين يقدرون قيمة الانتماء للنادي.

الصفقات ليست بالأموال فقط

واختتم ياسين حديثه بالتأكيد أن إنفاق الأموال وحده لا يكفي، مشددًا على أن الأهم هو اختيار لاعبين يستحقون ارتداء قميص الزمالك، ويتمتعون بالجودة والشخصية والانتماء، لأن تيشيرت نادي الزمالك لا يليق إلا بمن يقدّر قيمته وتاريخه.


 

الزمالك اخبار الزمالك اخبار الرياضة صفقات الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2026

نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2026 بالاسم ورقم الجلوس ..ظهرت الآن|صور

الإنترنت

خفض الأسعار.. لجنة الاتصالات تعلن مفاجأة سارة بشأن باقات الإنترنت

مشغولات ذهبية

نحو 7700 جنيه للجرام.. صعود صاروخي في أسعار الذهب بمصر

سعر الذهب

الجرام زاد 700 جنيه.. قفزة غير مسبوقة في سعر الذهب عيار 21

حالة الطقس

احذروا.. مركز المناخ: تقلبات حادة ورياح قوية تضرب البلاد هذا الموعد

الزمالك والمصري

قناة مفتوحة تذيع مباراة الزمالك والمصري بكأس الكونفدرالية الإفريقية

الأرصاد

الأرصاد تحذر.. رياح مثيرة للرمال والأتربة على هذه المحافظات غدًا

حالة الطقس في مصر

طقس الغد.. عاصفة ترابية تضرب البلاد وتحذيرات لمرضى الحساسية

ترشيحاتنا

مظلوم عبدي- قائد قوات سوريا الديموقراطية

قائد قوات قسد: المناطق الكردية في سوريا خط أحمر

رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير

رئيس أركان الجيش الإسرائيلي: لا أعرف موعد الضربة الأمريكية على إيران

ارتفاع عدد ضحايا حريق مجمع "جول بلازا" في كراتشي الباكستانية إلى 73 قتيلا

ارتفاع عدد ضحايا حريق مجمع جول بلازا في كراتشي بباكستان إلى 73 قتـ.يلا

بالصور

رمضان 2026.. طرح البوسترات الرسمية لمسلسل على قد الحب

نيللى كريم
نيللى كريم
نيللى كريم

استخراج بدل فاقد بطاقة شخصية مستعجل 2026.. رابط مباشر

استخراج بدل فاقد بطاقة شخصية
استخراج بدل فاقد بطاقة شخصية
استخراج بدل فاقد بطاقة شخصية

تبدأ من 20 جنيه.. أسعار ياميش رمضان 2026 في المجمعات الإستهلاكية

اسعار ياميش رمضان
اسعار ياميش رمضان
اسعار ياميش رمضان

وكيل صحة الشرقية يطمىن على الخدمات بحملة مشوار الألف الذهبية يبدأ بخطوة

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

فيديو

عمرو سعد

رمضان 2026.. طرح البرومو الدعائي الثاني لمسلسل إفراج من بطولة عمرو سعد

سلاح سري أمريكي

سلاح أمريكي سري يشل الجيوش خلال ثواني .. وهو كلمة السر في خطف مادورو

سلمى ابو ضيف

ألوان هادئة وكعكة بسيطة.. تفاصيل عيد ميلاد ابنة سلمى أبو ضيف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: عيد الشرطة.. حين يصبح الأمن حكاية وطن

منى أحمد

منى أحمد تكتب: الشرطة المصرية.. عيون لا تنام

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عيوننا الساهرة.. كل عام وأنتم بخير

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: نقوش على الجسد القديم

سيد الضبع

سـيد الضـبـع يكـتب: جيل Z بين الوعي الزائف ومحاولات الاستقطاب المنظّم

المزيد