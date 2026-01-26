إبراهيم عبد الخالق: طارق حامد يتمنى إنهاء مسيرته مع الزمالك

كشف إبراهيم عبد الخالق، لاعب الزمالك السابق، عن رغبة طارق حامد في العودة إلى القلعة البيضاء وإنهاء مسيرته الكروية بقميص الزمالك.

وقال عبد الخالق، خلال تصريحاته لبرنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي محمد طارق أضا عبر قناة «صدى البلد»، إن طارق حامد يستحق أن يختتم مشواره مع الزمالك، مشيرًا إلى أن اللاعب نفسه يتمنى العودة وارتداء القميص الأبيض مجددًا قبل الاعتزال.

وأضاف: «من حق طارق حامد أن يعود للزمالك وينهي مسيرته مع الفريق، فهو قائد داخل الملعب وخارجه، ووجوده سيكون إضافة كبيرة على المستوى الفني والقيادي».

وتطرق عبد الخالق إلى سياسة تقليل الأعمار داخل النادي، مؤكدًا أن هذا التوجه يثير استياءه، قائلاً: «فكرة النزول بالأعمار في الزمالك تستفزني، شيكابالا كان له دور كبير داخل غرفة الملابس، وطارق حامد قائد بالفطرة».

وأشار إلى قيمة الخبرات داخل الفريق، مضيفًا: «عبد الله السعيد، رغم بلوغه 42 عامًا، لا يزال يحمل فريق الزمالك على عاتقه داخل الملعب».

واختتم لاعب الزمالك السابق تصريحاته بالتأكيد على أن القوام الحالي للفريق قادر على المنافسة بقوة، قائلاً: «الزمالك بتشكيله الحالي يستطيع المنافسة على لقب الكونفدرالية، وكذلك كأس مصر».