هيثم فاروق يشيد بجماهير الزمالك

اشاد هيثم فاروق، نجم الزمالك السابق، بالدور الكبير الذي لعبته جماهير القلعة البيضاء في دعم الفريق خلال أصعب فتراته، مؤكدًا أن استمرار الزمالك وقدرته على المنافسة حتى الآن يعود بالأساس لجماهيره فقط.

وقال فاروق، خلال تواجده في الاستوديو التحليلي عبر قناة «بي إن سبورتس» لمباراة الزمالك والمصري البورسعيدي، إن الفريق يمر بظروف صعبة في ظل غيابات مؤثرة تطال عناصر أساسية، إلى جانب رحيل بعض اللاعبين، مشيرًا إلى أن النادي تعرض لخيبات عديدة خلال الفترة الماضية.

وأوضح أن ما مر به الزمالك كشف الكثير من المواقف، مؤكدًا أن العواصف التي ضربت النادي ساعدت على إظهار من يدعم النادي بإخلاص