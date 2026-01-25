قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

عدي الدباغ: الحظ عاندنا أمام المصري ونركز على الدوري

عدى الدباغ
عدى الدباغ
إسلام مقلد

علق الفلسطيني عدي الدباغ، مهاجم الزمالك، على تعادل فريقه مع المصري في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، قائلا إن الحظ لم يقف إلى جانب الأبيض في هذه المواجهة، رغم رغبة اللاعبين في حصد النقاط الثلاث والخروج بالفوز.

تأثير الإصابات والإجهاد الدولي

وأوضح الدباغ أن كثرة الإصابات داخل صفوف الفريق، إلى جانب عودة عدد من اللاعبين الدوليين من مشاركاتهم مع المنتخبات، أثرت بشكل واضح على الأداء العام، وهو ما انعكس على مستوى الفريق خلال اللقاء.

تحويل الصفحة والتركيز على القادم

وشدد مهاجم الزمالك على ضرورة غلق صفحة مباراة المصري سريعًا، والتركيز الكامل على مباريات الدوري المقبلة، مؤكدًا أن الفريق يتعامل مع كل مباراة على حدة، ويعمل على تحقيق أفضل النتائج الممكنة في المرحلة القادمة.

تعادل الزمالك أمام المصري

حسم التعادل السلبي مواجهة فريقي الزمالك والمصري البورسعيدي، على ستاد الجيش ببرج العرب، في إطار مباريات الجولة الثالثة لدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وشهد المباراة خطورة من جانب لاعب النادي المصري على مرمى محمد عواد حارس الزمالك الذين أهدروا أكثر من فرصة للتهديف ولكن تألق عواد ومدافعي الزمالك حال دون ذلك.

وفي الدقيقة 32 أهدر خوان بيزيرا انفرادا بمرمى المصري وتصدى له محمد حمدي حارس المرمى. 

وبتلك النتيجة يرفع المصري البورسعيدي رصيده للنقطة 7 ليتصدر ترتيب المجموعة الرابعة، بينما رفع الزمالك رصيده للنقطة 5 ليحتل المركز الثاني.

