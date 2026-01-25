استبعاد مفاجئ لـ نجم الزمالك من مباراة المصري في الكونفدرالية

استبعد معتمد جمال المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك الظهير الأيمن بارون أوشينج لاعب الفارس الأيمن من قائمة الفريق ضد المصري البورسعيدي في المباراة المقرر إقامتها بعد قليل في إطار منافسات بطولة كأس الكونفدرالية.

وقرر معتمد جمال مدرب الزمالك استبعاد بارون اوتشينج وعدم وجوده على دكة البدلاء فى مباراة المصري بكأس الكونفدرالية.

تشكيل الزمالك لمواجهة المصري

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة المصري المقرر لها في التاسعة مساء اليوم الأحد على ستاد الجيش ببرج العرب، في إطار مباريات الجولة الثالثة لدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

جاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى : محمد عواد.

خط الدفاع : أحمد عبد الرحيم "إيشو" – محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – محمد إبراهيم.

خط الوسط : محمد إسماعيل – محمد شحاتة – آدم كايد.

خط الهجوم : شيكو بانزا – سيف الجزيري – خوان بيزيرا.

ويتواجد على مقاعد البدلاء، مهدي سليمان والسيد أسامة وأحمد مجدي وأحمد خضري ومحمد السيد وأحمد حمدي وأحمد شريف وعدي الدباغ وناصر منسي.