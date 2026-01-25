رئيس النادي الأهلي القطري لـ"قناة الزمالك": الخطاب المنتشر للتعاقد مع سيف جعفر "مزور"

أكد حسن بن يوسف الملا رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي القطري عدم صحة ما تردد بخصوص تقديم النادي القطري عرضاً رسمياً لنادي الزمالك للتعاقد مع سيف فاروق جعفر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، مشيراً إلى أن الخطاب المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي منذ الأمس بخصوص هذا الأمر خطاب "مزور ".

وقال الملا في تصريحات خاصة لقناة الزمالك عبر برنامج (زمالك نيوز ): لا يوجد أي أساس لهذا الموضوع، وأوكد علي احترام إدارة النادي الأهلي القطري

لنادي الزمالك وعمق العلاقات التي تربط بين الناديين ، مع تمنياتنا التوفيق للاعب سيف جعفر نجل أسطورة الكورة المصرية فاروق جعفر.

وشدد رئيس النادي الأهلي القطري علي العلاقة المميزة التي تجمع بين ناديه ونادي الزمالك ، وفي حالة إذا أراد ناديه التعاقد مع أي لاعب من نادي الزمالك سيحدث ذلك من خلال الأبواب الشرعية بدون استخدام أساليب أخري.



وأكد حسن بن يوسف الملا أنه يتمني أن يكون نادي الزمالك في أفضل حال مؤكداً أنه ناد كبير وعريق ويستحق دائماً أن يكون في أفضل حال مشدداً علي ثقته التامة في مرور نادي الزمالك بسلام من أي كبوات أو أزمات يمر بها ليعود قويا لتلبية رغبات وطموحات جماهيره العريضة في جميع أنحاء الوطن العربي.