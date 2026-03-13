قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب يهاجم نيويورك تايمز: إذا قرأتم الصحيفة الفاشلة تعتقدون أننا لن ننتصر
حدث في 23 من رمضان .. هدم صنم اللات وانهيار الإمبراطورية الفارسية الساسانية
وزير الخارجية: أمن دول الخليج لا يتجزأ من الأمن القومي المصري والعربي
مصادر عسكرية إسرائيلية: لم يكن هدفنا تغيير النظام في إيران
موعد صرف معاش تكافل وكرامة وطرق الاستعلام بالرقم القومي
سعر الدولار يستقر اليوم 13-3-2026.. تعرف على الأسباب
يعيد مشهد تيتانيك.. تمثال لترامب وإبستين يثير الجدل في واشنطن
الدفاعات الجوية التركية تعترض صاروخا باليستيا استهدف قاعدة إنجرليك
وليد الفراج يكشف كواليس ودية مصر والسعودية.. القاهرة تدخل سباق الاستضافة
مصرع طالب أزهري صدمته سيارة عقب إمامته المصلين في التهجد
ذعر في شمال إسرائيل من الصواريخ الإيرانية.. 60 مصابا وتضرر 80 منزلا
شظايا صاروخ إيراني تصيب واجهة مبنى وسط دبي
فن وثقافة

فخر الدلتا الحلقة 23.. فخر يحتفل بمرور عامين على ارتباطه بتارا

مسلسل فخر الدلتا الحلقة 23.. فخر يحتفل بمرور عامين على ارتباطه بتارا ويطلب مقابلة والدها
أوركيد سامي

شهدت الحلقة الثالثة والعشرون من مسلسل فخر الدلتا تطورات جديدة في علاقة فخر وتارا، حيث احتفل فخر "أحمد رمزي" بمرور عامين على ارتباطه بتارا "تارا عبود"، في أجواء رومانسية، بعدما فاجأها ببوكيه ورد، معبرًا لها عن رغبته في الانتقال بعلاقتهما إلى خطوة جديدة.


وطلب فخر من تارا تحديد موعد لمقابلة والدها، تمهيدًا لطلب يدها رسميًا والزواج منها، وهو ما فتح الباب أمام تطورات جديدة في مسار العلاقة بينهما خلال الأحداث المقبلة.


وفي سياق آخر من الحلقة، ذهب عمرو "أحمد عصام السيد" لزيارة والدته، واصطحب معه عددًا من الهدايا لها ولوالده، لكنه فوجئ بوجود والده داخل غرفته وهو يحاول إصلاح كالون الشقة باستخدام مفكات، لتنشأ بينهما لحظة صراحة، أكد خلالها عمرو أنه بدأ العمل في وظيفة محترمة وحلال برفقة صديقه فخر.


تدور أحداث مسلسل "فخر الدلتا" حول شاب قادم من إحدى قرى الدلتا ينتقل إلى القاهرة بحثًا عن ذاته وفرصة جديدة في الحياة، ليواجه العديد من التحديات والمواقف الاجتماعية المختلفة في العاصمة، وذلك في إطار يجمع بين الكوميديا والدراما الإنسانية.


ويشارك في بطولة العمل: تارا عبود وحنان سليمان وكمال أبو رية وعلي السبع وأحمد عصام السيد، ويقدم المسلسل قصة اجتماعية كوميدية ترصد رحلة شاب من الدلتا إلى القاهرة بحثًا عن تحقيق طموحاته وبناء مستقبله.

