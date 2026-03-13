فخر الدلتا الحلقة 23.. فخر يحتفل بمرور عامين على ارتباطه بتارا

شهدت الحلقة الثالثة والعشرون من مسلسل فخر الدلتا تطورات جديدة في علاقة فخر وتارا، حيث احتفل فخر "أحمد رمزي" بمرور عامين على ارتباطه بتارا "تارا عبود"، في أجواء رومانسية، بعدما فاجأها ببوكيه ورد، معبرًا لها عن رغبته في الانتقال بعلاقتهما إلى خطوة جديدة.



وطلب فخر من تارا تحديد موعد لمقابلة والدها، تمهيدًا لطلب يدها رسميًا والزواج منها، وهو ما فتح الباب أمام تطورات جديدة في مسار العلاقة بينهما خلال الأحداث المقبلة.



وفي سياق آخر من الحلقة، ذهب عمرو "أحمد عصام السيد" لزيارة والدته، واصطحب معه عددًا من الهدايا لها ولوالده، لكنه فوجئ بوجود والده داخل غرفته وهو يحاول إصلاح كالون الشقة باستخدام مفكات، لتنشأ بينهما لحظة صراحة، أكد خلالها عمرو أنه بدأ العمل في وظيفة محترمة وحلال برفقة صديقه فخر.



تدور أحداث مسلسل "فخر الدلتا" حول شاب قادم من إحدى قرى الدلتا ينتقل إلى القاهرة بحثًا عن ذاته وفرصة جديدة في الحياة، ليواجه العديد من التحديات والمواقف الاجتماعية المختلفة في العاصمة، وذلك في إطار يجمع بين الكوميديا والدراما الإنسانية.



ويشارك في بطولة العمل: تارا عبود وحنان سليمان وكمال أبو رية وعلي السبع وأحمد عصام السيد، ويقدم المسلسل قصة اجتماعية كوميدية ترصد رحلة شاب من الدلتا إلى القاهرة بحثًا عن تحقيق طموحاته وبناء مستقبله.