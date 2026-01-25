كايزر تشيفز يفوز على زيسكو بالكونفيدرالية.. ويتساوى مع الزمالك

حقق فريق كايرز تشيفز الجنوب إفريقي الفوز على منافسه زيسكو الزامبي بنتيجة هدف دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب مواناواسا ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الكونفيدرالية الإفريقية.

وفاز كايزر تشيفز بنتيجة هدف سجله بولي ممودي في الدقيقة الثانية من عمر المباراة، وحافظ الفريق الجنوب إفريقي على شباكه أمام الفريق الزامبي.

ويلعب كايزر تشيفز وزيسكو الزامبي ضمن المجموعة التي تضم الزمالك والمصري البورسعيدي.

ويستضيف نادي الزمالك نظيره المصري البورسعيدي اليوم فى تمام الساعة التاسعة مساءً فى الجولة الثالثة من دور المجموعات ضمن منافسات كأس الكونفدرالية الإفريقية .

ترتيب مجموعة الزمالك والمصري قبل المواجهة

بهذا الفوز يصعد فريق كايزر تشيفز الجنوب إفريقي للمركز الثاني رفقة الزمالك برصيد 4 نقاط لكل منهم، فيما جاء فريق المصري في صدارة الترتيب برصيد 6 نقاط

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والمصري

تذاع مباراة الزمالك والمصري عبر قناة بى إن سبورت بحضور كوكبة من نجم الكرة المصرية والعربية.