سفراء سابقون في رومانيا: بوخارست أرسلت 3 سفن خشب لحفر قناة السويس
ترتيب المجموعة الرابعة قبل قمة الزمالك والمصري في الكونفدرالية
قرار جمهوري بالموافقة على إنشاء فرعين لجامعتي كوين مارجريت وأدنبره نابيير بالعاصمة الجديدة
للعام 19 علي التوالي .. مصر للطيران للصيانة تعزز ريادتها الدولية بتجديد اعتماد الأيزو الدولية
تحذيرات من رياح قوية واضطراب ملاحي .. حالة الطقس في مصر غدا الإثنين
وزير الأوقاف يشارك في مناقشة رسالة ماجستير بكلية أصول الدين والدعوة بالزقازيق
وفاة لاعب نادي شباب البكاري بعد تدخل قوي من حارس الشيخ زايد في القسم الرابع
الأوضاع تزداد سوء.. القافلة 123 من "زاد العزة" تصل غزة
متى يتم خصم 50% من الأجر المكمل للموظف لمدة 6 أشهر.. قانون الخدمة المدنية يجيب
سعر الذهب اليوم.. عيار 21 الآن مباشر
دعاء المغرب 7 من شهر شعبان.. كلمات رددّها للرزق والبركة
قناة مفتوحة تذيع مباراة الزمالك والمصري بكأس الكونفدرالية الإفريقية
رياضة

خالد الغندور يطرح تساؤلا بشأن مباراة الزمالك والمصري

الزمالك والمصري
الزمالك والمصري
علا محمد

طرح الإعلامي خالد الغندور سؤالاً للجماهير بشأن مباراة الزمالك و المصري على استاد برج العرب بالإسكندرية مساء اليوم .

وكتب خالد الغندور عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك :"توقعاتكم لمباراة الزمالك و المصري".

يستضيف الزمالك  منافسه المصري البورسعيدي على استاد برج العرب بالإسكندرية مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لكأس الكونفدرالية الأفريقية.

موعد مباراة الزمالك والمصري
تُقام مباراة الزمالك ضد المصري في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على استاد برج العرب، الذي يعتبر من أكبر الملاعب المصرية ويتسع لآلاف الجماهير، ما يضيف للمباراة أجواء حماسية ومثيرة.

تاريخ مواجهات الزمالك والمصري 
لعب الزمالك والمصري 121مباراة، حقق الزمالك الفوز في 66 مباراة، وتعادل الفريقان في 30 مواجهة وفاز الفريق البورسعيدي في 25 لقاء.

سجل لاعبو الزمالك 175هدفًا وفق ترانسفير ماركت واستقبل 91 هدف طوال مشوارهم.

مواجهات اليوم البارزة

تشهد الجولة الحالية عدة لقاءات مهمة، حيث يلتقي نيروبي يونايتد مع آزام يونايتد في الساعة الثالثة عصراً على قناة beIN Sports HD 9، بينما يلتقي زيسكو يونايتد مع كايزر تشيفز في نفس التوقيت على قناة beIN Sports XTRA 1.

وفي الساعة السادسة مساءً، يخوض فريق الزمالك مواجهة قوية ضد المصري، في مباراة منتظرة على قناة beIN Sports HD 2، في حين يلتقي سان بيدرو مع أولمبيك آسفي على قناة beIN Sports HD 9، وسينجيدا بلاك ستارز مع أوتوهو على قناة beIN Sports HD 7.

وتختتم المباريات مساء اليوم بلقاء شباب بلوزداد مع ستيلينبوش على قناة beIN Sports HD 8، والوداد المغربي أمام اتحاد مانيما على قناة beIN Sports HD 5.

الزمالك والمصري.. صراع على بطاقة التأهل

تكتسب مباراة الزمالك والمصري أهمية خاصة، إذ يسعى الفريقان لتعزيز موقعهما في جدول ترتيب مجموعتهما وضمان الاقتراب أكثر من التأهل إلى الأدوار التالية. الزمالك يدخل اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد أداء قوي في الجولات السابقة، بينما يسعى المصري لتحقيق نتيجة إيجابية لتعويض أي تعثر سابق.

كأس الكونفدرالية الأفريقية

اسعار الذهب اليوم
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
اجازة 25 يناير2026
