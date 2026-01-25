علاء عبد الغني: الزمالك بحاجة إلى مدرب أجنبي جديد

أكد علاء عبد الغني نجم الزمالك السابق، أن نادي الزمالك بحاجة إلى التعاقد مع مدير فني أجنبي جديد.

وقال عبد الغني في تصريحات مع كريم رمزي لبرنامج “لعبة والتانية"، على راديو ميجا إف إم: “الزمالك لجأ إلى الناشئين بسبب إيقاف القيد والمدرب الأجنبي أسهل شيء عنده هو طلب التعاقد مع لاعبين جدد ولذلك يتم تهميش الناشئين”.

وأضاف أن أول مرة في حياتي أرى الزمالك بهذه الحالة، وأتمنى تواجد مدرب اجنبي شاطر في الزمالك من اجل الاعتماد على لاعبين ناشئين وحصلنا على الدوري مع فيريرا بالناشئين.

وتابع أن مباراة الزمالك والمصري لن تكن سهلة على الزمالك، والأبيض في حالة فنية سيئة للغاية واتمنى الخروج من هذه الحالة سريعا.