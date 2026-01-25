مجموعة الزمالك بـ الكونفدرالية| زيسكو الزامبي يعلن عن 3 صفقات سوبر

أعلن اليوم الأحد نادي زيسكو الزامبي عن تعاقده مع 3 صفقات سوبر فى الميركاتو الشتوي لتدعيم صفوفه فى ظل مشاركته ضمن منافسات بطولة كأس الكونفدرالية.

ويتواجد فريق زيسكو الزامبي ضمن مجموعة بدور المجموعات في كأس الكونفدرالية ضمت كل من: الزمالك والمصري وكتيزر تشيفز الجنوب إفريقي.

وجاءت الصفقات الـ 3 التي أعلن عنها نادي زيسكو الزامبي على النحو التالي:



إيمانويل موانزا

لاعب مهاجم شاب (19 سنة)، كان متألقاً مع منتخب زامبيا للشباب (تحت 20 سنة) في بطولة "كوسافا"



انضمامه لزيسكو يعد تعويضاً سريعاً لرحيل المهاجم فريدي مايكل كوابلان الذي انتقل لنادي سيراميكا كليوباترا المصري منذ أيام



لوكا موتوشي

لاعب وسط مدافع صلب جداً حسب التقارير الصحفية الزامبية



أوبيو ليفيس أوموندي

حارس مرمى صاحب خبرة تم التعاقد معه بسبب أزمة الحراس بعد رحيل حارسهم الأساسي توستر نساباتا.