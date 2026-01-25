شوبير: رحيل سيف جعفر عن الزمالك بالمجان "غير مُرضٍ" .. وهذه تفاصيل العرض القطري

علّق الإعلامي أحمد شوبير على العرض المقدم من نادي الأهلي القطري للتعاقد مع لاعب الوسط سيف جعفر، مؤكدًا أن المقترح أثار العديد من علامات الاستفهام داخل نادي الزمالك.

وأوضح شوبير، خلال برنامجه الإذاعي على راديو أون سبورت إف إم، أن الزمالك تلقى خطابًا رسميًا من الأهلي القطري يطلب فيه ضم اللاعب دون مقابل مادي مباشر، مقابل حصول الزمالك على 15% من قيمة إعادة بيع اللاعب في المستقبل.

ووصف “شوبير” رحيل اللاعب بالمجان بأنه أمر صعب وغير مرضٍ، مشيرًا إلى أن هناك نقاشات جارية بين إدارتي الزمالك والأهلي القطري حول كيفية إتمام الصفقة بما يضمن حماية مصالح النادي الأبيض.

وأضاف أن الملف لا يزال قيد الدراسة، ولم يُتخذ القرار النهائي بعد، في ظل سعي الزمالك لتحقيق أقصى استفادة فنية ومالية من أي خطوة تخص اللاعب.