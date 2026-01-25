شوبير يكشف عن عرض أوروبي لأشرف داري والقرار المنتظر من الأهلي

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن موقف المغربي أشرف داري، مدافع النادي الأهلي، بعد التوصل إلى قرار برحيله خلال فترة انتقالات يناير، عقب التعاقد مع مواطنه يوسف بلعمري.

وأشار شوبير في تصريحات إذاعية إلى أن داري تلقى عرضًا أوروبيًا من أجل الرحيل، وذلك بهدف ضمان مشاركته في كأس العالم، خصوصًا بعد استبعاده من قائمة منتخب المغرب في كأس أمم إفريقيا بسبب الإصابة.

وأضاف شوبير أن العرض الأوروبي كان يتضمن تحمل الأهلي كامل راتب داري، وهو ما رفضه النادي. وبالتالي، أصبح الحل المطروح إما فسخ العقد بين الطرفين أو إعارة اللاعب مع تحمل الأهلي جزء من راتبه، والنادي منفتح على كلا الخيارين.

يأتي هذا في وقت يسعى فيه الأهلي لتقليص عدد اللاعبين الأجانب في قائمته، بعد أن تم قيد يوسف بلعمري في صفوفه خلال الميركاتو الشتوي الحالي.