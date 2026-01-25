شوبير يكشف كواليس حل أزمة بنتايك وعودته للزمالك

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن انتهاء أزمة اللاعب محمود بنتايك مع نادي الزمالك، مؤكدًا عودته القريبة للمشاركة في تدريبات الفريق، وذلك بعد تدخل خارجي ساهم في حل الخلاف القائم.

وأوضح شوبير، خلال برنامجه الإذاعي على راديو «أون سبورت إف إم»، أن اللاعب كان قد قام بفسخ تعاقده من طرف واحد بسبب تأخر مستحقاته المالية، قبل أن تنجح المفاوضات التي جمعت بين اللاعب ووكيله وإدارة الزمالك في احتواء الأزمة.

وأشار إلى أن تدخل رجل الأعمال الزملكاوي ممدوح عباس، رئيس النادي الأسبق، كان له دور حاسم في سداد المستحقات المتأخرة، والتي تُقدّر بنحو 150 ألف دولار.

وأضاف شوبير أن محمود بنتايك سيعود للانتظام في التدريبات الجماعية عقب مباراة الزمالك أمام المصري البورسعيدي، تمهيدًا لاستعادته مكانه ضمن صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة.