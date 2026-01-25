أحمد حسن يكشف من يحرس عرين الزمالك أمام المصري

كشف الإعلامي أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، أن محمد عواد سيحرس مرمى فريق الزمالك خلال مواجهة المصري المقبلة، مؤكدًا أن استبعاد محمد صبحي جاء لأسباب فنية فقط.

وأوضح أحمد حسن، عبر حسابه الرسمي، أن محمد صبحي لا يعاني من أي إصابة، وأن قرار الجهاز الفني يعتمد على الرؤية الفنية واختيار الأنسب في التوقيت الحالي.





ويستعد الزمالك لمواجهة المصري وسط حالة من التركيز داخل الجهاز الفني، في ظل المنافسة القوية بين حراس المرمى على المشاركة الأساسية



يستضيف الزمالك منافسه المصري البورسعيدي على استاد برج العرب بالإسكندرية مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لكأس الكونفدرالية الأفريقية.

موعد مباراة الزمالك والمصري

تُقام مباراة الزمالك ضد المصري في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على استاد برج العرب، الذي يعتبر من أكبر الملاعب المصرية ويتسع لآلاف الجماهير، ما يضيف للمباراة أجواء حماسية ومثيرة.

تاريخ مواجهات الزمالك والمصري

لعب الزمالك والمصري 121مباراة، حقق الزمالك الفوز في 66 مباراة، وتعادل الفريقان في 30 مواجهة وفاز الفريق البورسعيدي في 25 لقاء.

سجل لاعبو الزمالك 175هدفًا وفق ترانسفير ماركت واستقبل 91 هدف طوال مشوارهم.