الزمالك يستقر على صرف مستحقات اللاعبين بعد مباراة المصري

استقر مجلس إدارة نادي الزمالك على صرف جزء جديد من مستحقات لاعبي الفريق الأول بعد مباراة المصري البورسعيدي في الكونفيدرالية الإفريقية.

ويحاول الزمالك حل الأزمة المالية التي سقط فيها خلال الفترة الماضية بعد سحب أرض النادي.

ويستضيف الزمالك منافسه المصري البورسعيدي على ستاد برج العرب بالإسكندرية مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لكأس الكونفدرالية الأفريقية.

موعد مباراة الزمالك والمصري

تُقام مباراة الزمالك ضد المصري في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على استاد برج العرب، الذي يعتبر من أكبر الملاعب المصرية ويتسع لآلاف الجماهير، ما يضيف للمباراة أجواء حماسية ومثيرة.

وتذاع مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي عبر قناة بي إن سبورتس 6 إتش دي.

ترتيب مجموعة الزمالك والمصري

يحتل النادي المصري صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط بعد فوزه في الجولتين الماضيتين، ليصبح الفريق على مشارف التأهل للدور المقبل. أما الزمالك فيأتي في المركز الثاني برصيد 4 نقاط، بعد تحقيقه فوزًا وتعادلًا في الجولتين الماضيتين.

وفي المركز الثالث يتواجد كايزر تشيفز الجنوب أفريقي برصيد نقطة واحدة، بينما يغلق زيسكو يونايتد الزامبي ترتيب المجموعة دون أي نقاط حتى الآن، ما يجعل المباراة فرصة قوية للزمالك لاستعادة الصدارة أو على الأقل الحفاظ على المنافسة.