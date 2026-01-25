استعدادات أمنية مكثفة لتأمين مواجهة الزمالك والمصري في الكونفدرالية

أتمت الأجهزة الأمنية استعداداتها لتأمين مواجهة الزمالك والمصري البورسعيدي، المقررة في التاسعة مساء اليوم الأحد على استاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وبناءً على توجيهات اللواء طارق حسين، جرى تشكيل فرق أمنية متخصصة لتأمين مداخل الاستاد وتنظيم عملية دخول الجماهير، مع التشديد على منع دخول الشماريخ أو أي أدوات محظورة داخل المدرجات.

كما كلفت الأطقم الأمنية التابعة للمجموعة الأفريقية، وفق تعليمات اللواء أحمد عيسى، بتأمين ممرات اللاعبين وطاقم التحكيم، بما يضمن سير اللقاء في أجواء آمنة ومنظمة.

وتعتمد الخطة التأمينية، التي يشرف عليها اللواء شريف طلعت، على استخدام بوابات إلكترونية وأجهزة تفتيش حديثة للكشف عن الممنوعات، في إطار إجراءات مشددة تهدف للحفاظ على سلامة الجماهير والفرق المشاركة.

ويخوض الزمالك والمصري منافسات المجموعة الرابعة التي تضم أيضًا كايزر تشيفز الجنوب أفريقي وزيسكو يونايتد الزامبي، في مجموعة قوية تشهد صراعًا محتدمًا على بطاقتي التأهل إلى الدور التالي.

ومن المنتظر أن يبدأ الزمالك اللقاء بتشكيل يضم محمد عواد في حراسة المرمى، وأمامه حسام عبد المجيد، محمود حمدي الونش، أحمد عبد الرحيم «إيشو»، ومحمد شحاتة في خط الدفاع، وفي الوسط محمد إسماعيل، أحمد حمدي، وآدم كايد أو محمد حمد، بينما يقود الهجوم شيكو بانزا، خوان بيزيرا، وسيف الدين الجزيري.

ويتصدر المصري البورسعيدي ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط بعد فوزه في أول جولتين، فيما يأتي الزمالك في المركز الثاني برصيد 4 نقاط، ويطمح لتحقيق الانتصار من أجل استعادة الصدارة.

وتحظى المباراة بأهمية خاصة للطرفين، لا سيما الزمالك، الساعي لحسم صراع القمة مبكرًا وتقليص الفارق مع المصري، في ظل المنافسة القوية داخل المجموعة والطموح للتأهل إلى الأدوار الإقصائية.