موقف الزمالك من عرض الأهلي القطري المجاني لـ سيف جعفر

استقبل نادي الزمالك عرضا من نادي الأهلي القطري لضم سيف فاروق جعفر نجم خط الوسط في الانتقالات الشتوية الجارية.

ويحاول نادي الأهلي القطري ضم سيف فاروق جعفر مجانا في الميركاتو الشتوي على أن يكون في العقد نسبة إعادة بيع 15% للزمالك في المستقبل.

ويناقش نادي الزمالك العرض المقدم لـ سيف فاروق جعفر وسط اتجاه كبير لرفضه بسبب رغبة النادي في الاستفاده ماليا في الوقت الحالي لحل بعض الأزمات التي دخل فيها الفريق.

عروض في انتظار سيف جعفر

ينتظر سيف فاروق جعفر، وصول عرض عربي جديد خلال الفترة المقبلة لحسم موقفه مع الزمالك.

وأبدى نادي البنك الأهلي رغبة في التعاقد مع سيف جعفر خلال الميركاتو الشتوي، وهو ما يزيد من احتمالات انضمام اللاعب.