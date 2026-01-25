قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هل تعادل بيراميدز أثر على مشواره في دوري أبطال أفريقيا؟.. ناقد يوضح
لا ندعم الإبادة الجماعية.. مسرح في بيفرلي هيلز يلغي عرضا لكوميدي إسرائيلي
10 أعمال تعدل قيام الليل.. اغتنمها فى شهر شعبان
الأونروا: غزة أصبحت أخطر مكان في العالم على الصحفيين والعاملين في المجال الإنساني
قابلة للتنفيذ.. مُقترحات برلمانية لسرعة الانتهاء من ملف التحول الرقمي في مصر
تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة المصري البورسعيدي في الكونفيدرالية
لحماية أرواح المواطنين.. اقتراح برغبة فى "النواب" لإنشاء كوبري بالطريق الصحراوي عند الكيلو 71
من لجان الحصر إلى الزيادات .. ماذا بعد 5 فبراير في ملف الإيجار القديم؟
عدلي القيعي يُحذّر الأهلي من هذا الأمر خلال الميركاتو الشتوى
دعاء اليوم السادس من شعبان.. يقضي حاجتك ويرزقك من حيث لا تحتسب
تقرير: إسرائيل تدعم ميليشيات محلية مناهضة لحماس في غزة بتغطية جوية وتسليح ومعلومات استخبارية
رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 .. ترقبوها هنا
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
رياضة

تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة المصري البورسعيدي في الكونفيدرالية

الزمالك
الزمالك

يستضيف استاد برج العرب بالإسكندرية مساء اليوم الأحد، مباراة قوية تجمع بين الزمالك صاحب الأرض والنادي المصري، في منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لكأس الكونفدرالية الأفريقية.

 مباراة الزمالك و المصري تحظى باهتمام جماهيري وإعلامي كبير، نظرًا لقوة الفريقين ورغبة كل منهما في تعزيز موقعه في جدول ترتيب المجموعة.

تُقام مباراة الزمالك ضد المصري في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على استاد برج العرب، الذي يعتبر من أكبر الملاعب المصرية ويتسع لآلاف الجماهير، ما يضيف للمباراة أجواء حماسية ومثيرة.
 

ترتيب المجموعة قبل المواجهة

يحتل النادي المصري صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط بعد فوزه في الجولتين الماضيتين، ليصبح الفريق على مشارف التأهل للدور المقبل. أما الزمالك فيأتي في المركز الثاني برصيد 4 نقاط، بعد تحقيقه فوزًا وتعادلًا في الجولتين الماضيتين.

وفي المركز الثالث يتواجد كايزر تشيفز الجنوب أفريقي برصيد نقطة واحدة، بينما يغلق زيسكو يونايتد الزامبي ترتيب المجموعة دون أي نقاط حتى الآن، ما يجعل المباراة فرصة قوية للزمالك لاستعادة الصدارة أو على الأقل الحفاظ على المنافسة.

تشكيل الزمالك المتوقع 

حراسة المرمى : محمد عواد

خط الدفاع : حسام عبدالمجيد - محمود حمدي الونش - أحمد عبدالرحيم إيشو - محمد شحاتة

خط الهجوم: محمد إسماعيل - أحمد حمدي - آدم كايد أو محمد حمد

خط الهجوم: شيكو بانزا - خوان بيزيرا - سيف الدين الجزيري.

نادي الزمالك الزمالك فريق الزمالك أخبار الزمالك الزمالك والمصري

الهواتف

الجمارك: قرار إلغاء إعفاء الموبايلات الواردة مطبق.. ولا تفكير في إعادة النظر به

إنترنت

القومي للاتصالات: 300 ألف شكوى بسبب الانترنت

الأرصاد

رمال وأتربة وأمطار.. الأرصاد تحذر من طقس الإثنين المقبل

المعاش المبكر 2026

المعاش المبكر 2026.. الإجراءات ومدة الاشتراك التأميني المطلوبة

الطقس

حالة الطقس اليوم الأحد 25 يناير 2026

سعر الذهب اليوم السبت تحديث شامل لعيار 21 بالمصنعية والدمغة

سعر الذهب اليوم السبت تحديث شامل لعيار 21 بالمصنعية والدمغة

محمد صلاح

محمد صلاح يحقق رقمًا مميزًا رغم هزيمة ليفربول أمام بورنموث

الاطفال مع والدهم

موت في صمت داخل شقة مُغلقة .. القصة الكاملة لمأساة أم وأطفالها الأربعة في شبرا الخيمة

ملتقى المرأة بالجامع الأزهر.. شعبان شهر الغفلة بين رجب ورمضان والترويض على الطاعات

ملتقى المرأة بالجامع الأزهر.. شعبان شهر الغفلة بين رجب ورمضان والترويض على الطاعات

فعاليات ثقافية بجناح الأزهر بمعرض الكتاب توثق مسيرة شيخ الأزهر

"ثمانون عامًا من الحكمة"… فعاليات ثقافية بجناح الأزهر بمعرض الكتاب توثق مسيرة الإمام الأكبر

جانب من تفاهل علماء الأزهر مع الجمهور في معرض الكتاب

إقبال غير مسبوق من الشباب على ركن الفتوى بجناح الأزهر في معرض الكتاب.. صور

بالصور

للرحم.. هذه العشبة تحمي النساء من أمراض كثيرة

للرحم.. هذه العشبة تحمى النساء من أمراض كثيرة
للرحم.. هذه العشبة تحمى النساء من أمراض كثيرة
للرحم.. هذه العشبة تحمى النساء من أمراض كثيرة

«صحة الشرقية»: إجراء أول حالة غسيل بيرتوني وقسطرة بيرتونية بمستشفى منيا القمح المركزي |صور

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

أرز بالدجاج مع صلصة الفلفل الحلو والمايونيز الحار .. اعرفي الطريقة

أرز بالدجاج مع صلصة الفلفل الحلو والمايونيز الحار
أرز بالدجاج مع صلصة الفلفل الحلو والمايونيز الحار
أرز بالدجاج مع صلصة الفلفل الحلو والمايونيز الحار

طريقة عمل عيش ماريا محشي جمبري مكس تشيز

طريقة عمل عيش ماريا محشي جمبري مكس تشيز .
طريقة عمل عيش ماريا محشي جمبري مكس تشيز .
طريقة عمل عيش ماريا محشي جمبري مكس تشيز .

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عيد الشرطة المصرية.. إنسان يحمل السلاح ليحمي الحياة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شاهدة على الأسرار

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

