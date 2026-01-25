تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة المصري البورسعيدي في الكونفيدرالية

يستضيف استاد برج العرب بالإسكندرية مساء اليوم الأحد، مباراة قوية تجمع بين الزمالك صاحب الأرض والنادي المصري، في منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لكأس الكونفدرالية الأفريقية.

مباراة الزمالك و المصري تحظى باهتمام جماهيري وإعلامي كبير، نظرًا لقوة الفريقين ورغبة كل منهما في تعزيز موقعه في جدول ترتيب المجموعة.

تُقام مباراة الزمالك ضد المصري في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على استاد برج العرب، الذي يعتبر من أكبر الملاعب المصرية ويتسع لآلاف الجماهير، ما يضيف للمباراة أجواء حماسية ومثيرة.



ترتيب المجموعة قبل المواجهة

يحتل النادي المصري صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط بعد فوزه في الجولتين الماضيتين، ليصبح الفريق على مشارف التأهل للدور المقبل. أما الزمالك فيأتي في المركز الثاني برصيد 4 نقاط، بعد تحقيقه فوزًا وتعادلًا في الجولتين الماضيتين.

وفي المركز الثالث يتواجد كايزر تشيفز الجنوب أفريقي برصيد نقطة واحدة، بينما يغلق زيسكو يونايتد الزامبي ترتيب المجموعة دون أي نقاط حتى الآن، ما يجعل المباراة فرصة قوية للزمالك لاستعادة الصدارة أو على الأقل الحفاظ على المنافسة.

تشكيل الزمالك المتوقع

حراسة المرمى : محمد عواد

خط الدفاع : حسام عبدالمجيد - محمود حمدي الونش - أحمد عبدالرحيم إيشو - محمد شحاتة

خط الهجوم: محمد إسماعيل - أحمد حمدي - آدم كايد أو محمد حمد

خط الهجوم: شيكو بانزا - خوان بيزيرا - سيف الدين الجزيري.