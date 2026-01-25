نجم الزمالك يرد على شائعات انتقاله للأهلي : «دايمًا بجدّد للزمالك»

كشف أحمد فتوح، لاعب نادي الزمالك، عن حقيقة علاقته بنجم النادي الأهلي، إمام عاشور.

وقال فتوح، خلال تصريحاته لقناة «أون سبورت» مع الإعلامي سيف زاهر: «مبسوط جدًا دلوقتي علشان رمضان صبحي، وكان دايمًا بيسأل عني وواقف جنبي وقت أزمتي».

وأضاف نجم الزمالك عن علاقته بإمام عاشور قائلًا: «إمام أخويا وصاحبي، كان في ضهري طول الوقت، وإحنا مع بعض 24 ساعة».

وعن الشائعات المتكررة حول انتقاله إلى الأهلي، أوضح فتوح: «طول عمري بسمع كلام إني رايح الأهلي، لكن في الآخر دايمًا بجدد للزمالك».

واختتم فتوح تصريحاته بالتأكيد على قدرة الزمالك على المنافسة أمام الأهلي وبيراميدز، رغم الظروف الصعبة، قائلًا: «أكيد نقدر ننافس، الزمالك مر بظروف أصعب من كده، ومحتاجين شوية استقرار، وإن شاء الله الدنيا هتتظبط».