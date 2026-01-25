«مينفعش يعزمني على حاجة وأرفض».. أحمد فتوح يُوضح علاقته بحسين الشحات

كشف أحمد فتوح، لاعب نادي الزمالك، كواليس أزمته الأخيرة مع جماهير الفارس الأبيض بسبب صديقه حسين الشحات، جناح النادي الأهلي.

وقال “فتوح” في تصريحات لقناة «أون سبورت»: “حسين ساكن عندي في مدينة السلام، وإحنا أصحاب من زمان، ومينفعش يعزمني على حاجة وأرفض”.

وأكد اللاعب أن العلاقة الشخصية لا تعني أي موقف سلبي تجاه جماهير ناديه، مشيرًا إلى أن الصداقة لا تتعارض مع الانتماء للنادي.

صداقات داخل وخارج الفريق

وأشار فتوح إلى علاقاته الطيبة مع زملائه في الزمالك، وقال: “زيزو وكهربا وياسر إبراهيم أخواتي وربنا يوفقهم، وعمري ما زعلت من زيزو”. وأضاف أن الأقرب إليه داخل الفريق هم إمام عاشور، محمد عبدالمنعم، مصطفى محمد، ورمضان صبحي، مؤكّدًا أن هذه الصداقات متينة ويستمر التواصل بينها دائمًا.

أمنيته بعودة رمضان صبحي

تحدث فتوح عن رمضان صبحي، لاعب بيراميدز السابق، مؤكدًا أنه من اللاعبين الكبار، وقال: “أتمنى رمضان صبحي يروح الزمالك، وأتمنى يعود للملاعب سريعًا”. وأضاف: “منتخب مصر في حاجة لخدماته في الفترة المقبلة”.

رسالة للاعبين والجماهير

من خلال تصريحاته، حرص فتوح على تهدئة الوضع مع الجماهير، مشيرًا إلى أن الانتماء للنادي لا يتعارض مع صداقاته خارج الملعب، وأن احترام العلاقات الإنسانية أمر ضروري. وأكد أن علاقاته باللاعبين السابقين والحاليين قائمة على الاحترام والتقدير، سواء كانوا في الزمالك أو الأهلي.

أحمد فتوح أظهر نضجًا في التعامل مع الأزمة، حيث أوضح أن صداقته مع حسين الشحات صعبة الفصل عنها، وأن علاقاته داخل الزمالك قوية ومتينة. كما أعرب عن أمنيته في عودة رمضان صبحي سريعًا، لصالح المنتخب المصري والنادي الذي سينضم إليه مستقبلًا، مؤكدًا أن الكرة تجمع ولا تفرق.



