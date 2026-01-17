السد العالي.. أحمد فتحي يهنئ عصام الحضري بعيد ميلاده

حرص أحمد فتحي، لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق على تهنئة عصام الحضري بمناسبة عيد ميلاده.
وكتب أحمد فتحي عبر حسابه على انستجرام: “كل سنة وأنت طيب يا سد يا عالي حبيبي”.
ويعد عصام الحضري حارس مرمي المنتخب السابق هو الأكثر حفاظا علي شباكه نظيفة في بطولة الأمم الافريقية.
أكثر حراس المرمى كلين شيت في أمم أفريقيا
14 مباراة – عصام الحضري
11 مباراة– بوبكر كوپا
11 مباراة– ياسين بونو
10 مباراة– فينسنت إنياما
10 مباراة– آلان غواميني
10 مباراة– إدوارد ميندي
ويواجه المنتخب نظيره نيجيريا في مباراة تحديد المركز الثالث اليوم السبت.