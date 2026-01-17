قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
البريد المصري يحذر من رسائل نصية احتيالية تطلب سداد مخالفات مرورية
البيت الأبيض يدرس إجراء تنفيذيا لفرض سقف على فوائد بطاقات الائتمان
كل ما تريد معرفته عن مباراة منتخب مصر ونيجيريا
أهمها مصر ونيجيريا.. مواعيد مباريات اليوم السبت17-1-2026 والقنوات الناقلة
محافظ القاهرة يتفقد لجان الامتحانات لمتابعة توفير سبل الراحة للطلاب
مقتل 7 أشخاص في إطلاق بجنوب أفريقيا
ضبط طالب قام بتصوير امتحان اللغة العربية للشهادة الإعدادية بالقليوبية
حسام عبد المجيد يتمسك بالحلم الأوروبي ويرفض العروض الخليجية
أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم السبت 17-1-2026
20 صورة ترصد انتظام امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 بمختلف محافظات الجمهورية اليوم
أسواق الائتمان العالمية تسجل أعلى المستويات منذ 20 عامًا
من هي نور العزاوي زوجة الراب الشهير ؟
رياضة

خالد بيومي عن تجاوز الصحفيين المغاربة تجاه حسام حسن: أسلوب غير مهني

خالد بيومي
خالد بيومي
سارة عبد الله

علق الناقد الرياضي خالد بيومي، على تجاوزات الإعلام المغربي خلال المؤتمر الصحفي تجاه المدير الفني للمنتخب المصري حسام حسن.

وكتب خالد بيومي، عبر حسابه على فيسبوك: “بغض النظر عن أي اختلافات فنية أو تقييمات للأداء أو تعليقات على تصريحات الجهاز الفني والكابتن حسام حسن بعد المباراة، وتوجيه الاتحاد المصري خطاب للجامعة المغربية، فإنه من الضروري الحفاظ على احترام جهازنا الفني من خلال طبيعة الاسئلة الموجهه من قبل الزملاء الصحفيين والتي قد اساء بعضها لشخص الكابتن حسام حسن".

وتابع: “وقد كان موقف الصحفيين المصريين الموحد ايجابيا في اعتراضهم على الأسلوب غير المهني من قبل البعض”.

وشهد المؤتمر الصحفي لمباراة منتخبي مصر ونيجيريا في مباراة تحديد المركز الثالث في بطولة كأس الأمم الأفريقية، العديد من الأزمات بسبب استفزاز الإعلاميين المغاربة بأسئلتهم لـ حسام حسن المدير الفني للمنتخب. 

وانسحبت البعثة الإعلامية المصرية من المؤتمر الصحفي لمباراة نيجيريا ، اعتراضا على الأسئلة المستفزة من الإعلاميين المغاربة لـ حسام حسن وعدم منح الصحفيين المصريين فرصة طرح الأسئلة في المؤتمر.

وبدأت بوادر الأزمة عندما وجه صحفي مغربي في المؤتمر الصحفي قبل مباراة مصر ونيجيريا سؤالا إلى حسام حسن وقال:

كابتن حسام هل تعتقد أنك علقت شماعة الخروج من السنغال على أشياء خارج منظومة كرة القدم وتوجهتم إلى التنظيم وإلى أشياء لا تمت بصلة إلى كرة القدم.

وتابع الإعلامي المغربي: “انتوا استفدتم من التواجد ايضا في أكادير وعلقت على أن الفندق في طنجه لم يكن في المستو،ى وأعتقد إنك يجب أن تقول الحقيقة للشعب المصري، وتقول إنك كنت ضعيف فنياً وفشلت في نصف النهائي”.

واختتم منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة حسام حسن، المدير الفني، تدريباته استعداداً لمواجهة منتخب نيجيريا على أرضية إستاد مركب محمد الخامس، المقرر لها السادسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة في مباراة تحديد المركز الثالث، لبطولة كأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٥ المقامة بالمغرب.

