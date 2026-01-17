بطولة أفريقيا ٢٠١٩ الأفضل.. محمد سراج الدين يؤيد تصريحات حسام حسن

أيد محمد سراج الدين، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي السابق، تصريحات حسام حسن المدير الفني للمنتخب المصري، اعتراضا على اسئلة الإعلام المغربي في المؤتمر الصحفي لمباراة نيجيريا لتحديد المركز الثالث.

وكتب سراج الدين، عبر حسابه الشخصي على فيسبوك: "وستبقى بطولة أفريقيا ٢٠١٩ في مصر هي البطولة الأفضل والأقوى في تاريخ بطولات أفريقيا من حيث التنظيم والناحية الفنية والأمنية والتحكيمية والروح الرياضية لدى الجمهور المصري الراقي وتحية لتصريحات التوأم اليوم وموقف الصحفيين المصريين المحترمين وكل الأمنيات لمنتخب السنغال المحترم بالتوفيق والتتويج بالبطولة إن شاء الله".

وشهد المؤتمر الصحفي لمباراة منتخبي مصر ونيجيريا في مباراة تحديد المركز الثالث في بطولة كأس الأمم الأفريقية، العديد من الازمات بسبب استفزاز الاعلاميين المغاربة بأسئلتهم لـ حسام حسن المدير الفني للمنتخب.

وانسحبت البعثة الإعلامية المصرية من المؤتمر الصحفي لمدرب نيجيريا اعتراضا على الأسئلة المستفزة من الإعلاميين المغاربة لـ حسام حسن وعدم منح الصحفيين المصريين فرصة طرح الأسئلة في المؤتمر.

وبدأت بوادر الأزمة عندما وجه صحفي مغربي في المؤتمر الصحفي قبل مباراة مصر ونيجيريا سؤالا إلى حسام حسن وقال:

كابتن حسام هل تعتقد أنك علقت شماعة الخروج من السنغال على أشياء خارج منظومة كرة القدم وتوجهتم إلى التنظيم وإلى أشياء لا تمت بصلة إلى كرة القدم.

وتابع الإعلامي المغربي: “انتوا استفدتم من التواجد ايضا في أكادير وعلقت على أن الفندق في طنجه لم يكن في المستوى وأعتقد إنك يجب أن تقول الحقيقة للشعب المصري وتقول إنك كنت ضعيف فنياً وفشلت في نصف النهائي”.

واختتم منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة حسام حسن، المدير الفني، تدريباته استعداداً لمواجهة منتخب نيجيريا على أرضية إستاد مركب محمد الخامس، المقرر لها السادسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة في مباراة تحديد المركز الثالث، لبطولة كأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٥ المقامة بالمغرب.