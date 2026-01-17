تشكيل منتخب مصر أمام نيجيريا.. وموعد المباراة والقنوات الناقلة

تتجه الأنظار نحو مباراة منتخب مصر أمام نيجيريا، المقررة مساء اليوم السبت، في مباراة تحديد المركز الثالث ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2025. وستُقام المباراة على ملعب “محمد الخامس” في المغرب، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

تأتي هذه المباراة بعد خيبة أمل المنتخب المصري في نصف النهائي، حيث خسر أمام السنغال بهدف دون رد، وفقد فرصة التتويج باللقب القاري الثامن في تاريخه.

تغييرات متوقعة في تشكيل الفراعنة

من المتوقع أن يشهد تشكيل المنتخب المصري تغييرات كبيرة مقارنة بالمباريات السابقة، وذلك بسبب غياب عدد من اللاعبين للإصابات أو الإيقافات. ويعول الجهاز الفني بقيادة المدير الفني على توليفة من اللاعبين الأساسيين والجاهزين لخوض مباراة اليوم لتحقيق الفوز وتقديم أداء مشرف أمام الجماهير.

التشكيل المتوقع لـ منتخب مصر

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: خالد صبحي، رامي ربيعة، حمدي فتحي، محمد هاني

خط الوسط: إمام عاشور، أحمد زيزو، مهند لاشين

خط الهجوم: محمد صلاح، مصطفى محمد، محمود تريزيجيه

يعكس هذا التشكيل توازنًا بين الخبرة والسرعة، مع الاعتماد على نجوم مثل محمد صلاح لتقديم الإبداع الهجومي، ومهند لاشين لتعزيز السيطرة في الوسط.



هدف مصر في مباراة تحديد المركز الثالث

يسعى المنتخب المصري لتجاوز خيبة نصف النهائي والظهور بصورة قوية أمام نيجيريا، وحصد المركز الثالث في البطولة القارية. ويأمل الجهاز الفني في استغلال إمكانيات اللاعبين المتاحة لتعويض الجماهير عن خيبة فقدان النهائي، وتحقيق نتيجة إيجابية ترفع الروح المعنوية قبل الاستعدادات للمباريات القادمة

مباراة مصر ونيجيريا تمثل فرصة لتقديم أداء متميز وإرضاء الجماهير بعد خسارة نصف النهائي، مع التحدي الأكبر المتمثل في غياب بعض العناصر الأساسية. التشكيل المتوقع يجمع بين الخبرة والهجوم السريع، ويأمل الجميع أن يتمكن الفراعنة من تحقيق الفوز والخروج بالمركز الثالث مشرفًا

موعد مباراة مصر ونيجيريا والقنوات الناقلة

تنطلق مباراة مصر ونيجيريا في كأس الأمم الإفريقية 2025، في تمام الساعة السادسة مساء اليوم السبت بتوقيت القاهرة، وسط ترقب جماهيري كبير لمتابعة أداء الفراعنة وحسم الميدالية البرونزية

القنوات الناقلة لمباراة مصر ونيجيريا اليوم

تذاع مباراة مصر ونيجيريا، اليوم السبت، على قناة بي إن ماكس 1 beIN SPORTS MAX 1 – beIN SPORTS MAX 2 HD ، والمعلق: علي محمد علي كما تذاع على قناة الجزائرية الأرضية.





