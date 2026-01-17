شيكابالا عن منتخب مصر: نحتاج مصارحة فنية شاملة لمعالجة الأخطاء

أكد محمود عبد الرازق «شيكابالا» أن مصر والمغرب دولتان كبيرتان لهما تاريخ عريق في كرة القدم الإفريقية، مشيرًا إلى أن الزج بالمنتخب المصري في أجواء جانبية وملفات خارج المستطيل الأخضر سبق وأن عانى منه المنتخب في تجارب سابقة، مثلما حدث أمام الجزائر، وهو ما وضع الفريق في مواقف لم تكن في صالحه.





التركيز على الكرة أولًا

وأعرب شيكابالا عن تمنّيه أن يكون الحديث منصبًا على الجوانب الفنية داخل الملعب بدلًا من الخوض في قضايا التنظيم والإقامة والفنادق. وشدد على أن هذه الأمور ليست سبب الخسارة، مؤكدًا أن الحديث الفني كان الأجدر، خاصة في ظل وجود مشكلات واضحة داخل الملعب كان يجب مناقشتها بوضوح.





إشادة بما تحقق سابقًا

أشار قائد الزمالك إلى أن الكابتن حسام حسن حقق نجاحات وانتصارات داخل الملعب من قبل، ونال إشادة واسعة عندما كان الأداء قويًا والنتائج إيجابية. لكنه أوضح أن المرحلة الحالية تتطلب مصارحة فنية شاملة لمعالجة الأخطاء، بدلًا من توجيه البوصلة نحو أمور خارج إطار كرة القدم.

التنظيم المغربي محل تقدير

وأشاد شيكابالا بالتنظيم المغربي للبطولة، مؤكدًا أن المغرب قدم نسخة مميزة على مستوى التنظيم، والملاعب، وكل الجوانب اللوجستية، وهو ما يستحق الإشادة ولا ينبغي أن يكون محل جدل.





لماذا تضخم الملف؟

اختتم شيكابالا حديثه بالتأكيد على أن تضخيم الأزمة جاء نتيجة التركيز على أمور بعيدة عن اللعبة. وأضاف أن المنتخب لم يصنع فرصًا كافية، مشيرًا إلى أن الكرة الوحيدة الخطيرة على المرمى جاءت في الدقيقة 85، وهو مؤشر فني يستدعي نقاشًا جادًا حول الأداء داخل الملعب، لأن الحلول الحقيقية تبدأ دائمًا من كرة القدم نفسها.



